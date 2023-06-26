Білий дім провів переговори з росіянами під час бунту Пригожина

Кірбі: «У нас був хороший, прямий зв'язок із росіянами у вихідні»

Білий дім минулими вихідними провів переговори з росіянами під час заколоту в Росії, влаштованого ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, передає Sky News.

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«У нас був хороший, прямий зв'язок із росіянами у вихідні», – запевнив посадовець.

За його словами, відбулися відповідні дипломатичні обговорення, під час яких США повідомили про свою непричетність до заколоту і що вони очікують від Росії дотримання міжнародних зобов'язань щодо захисту дипломатів у Москві.

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Водночас Кірбі зауважив, що Сполучені Штати не знають деталей угоди між російським диктатором Володимиром Путіним і Пригожиним, а також не мають даних щодо місцезнаходження ватажка «вагнерівців» і більшості його найманців.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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Як написали ЗМІ, розвідка США знала, що ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин готує заколот проти російського керівництва, але не розуміла, яка кінцева мета. На підготовку до заколоту вказувало кілька обставин, сказали в американській розвідці.

До слова, в адміністрації президента США Джо Байдена відбулася нарада, на якій розглянули останні події в Росії.