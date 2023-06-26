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Білий дім провів переговори з росіянами під час бунту Пригожина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білий дім провів переговори з росіянами під час бунту Пригожина
Джон Кірбі
Фото: EPA

Кірбі: «У нас був хороший, прямий зв'язок із росіянами у вихідні»

Білий дім минулими вихідними провів переговори з росіянами під час заколоту в Росії, влаштованого ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, передає Sky News.

«У нас був хороший, прямий зв'язок із росіянами у вихідні», – запевнив посадовець.

За його словами, відбулися відповідні дипломатичні обговорення, під час яких США повідомили про свою непричетність до заколоту і що вони очікують від Росії дотримання міжнародних зобов'язань щодо захисту дипломатів у Москві.

Водночас Кірбі зауважив, що Сполучені Штати не знають деталей угоди між російським диктатором Володимиром Путіним і Пригожиним, а також не мають даних щодо місцезнаходження ватажка «вагнерівців» і більшості його найманців. 

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Як написали ЗМІ, розвідка США знала, що ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин готує заколот проти російського керівництва, але не розуміла, яка кінцева мета. На підготовку до заколоту вказувало кілька обставин, сказали в американській розвідці.

До слова, в адміністрації президента США Джо Байдена відбулася нарада, на якій розглянули останні події в Росії.

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Теги: переговори США росія

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