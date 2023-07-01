Генерал Міллі сказав, чому контрнаступ України просувається повільніше, ніж очікувалося

Марк Міллі заявив, що український контрнаступ буде дуже довгим і кривавим

Контрнаступ України просувається, але «повільніше, ніж очікувалося», однак Сили оборони просуваються впевнено і цілеспрямовано. Він зазначив, що попри це така ситуація на фронті його не дивує і додав, що проблеми виникають через ворожі міни. Про це заявив голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає Sky News.

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«Він (контрнаступ – Ред.) просувається неухильно, цілеспрямовано, долаючи дуже складні мінні поля», – додав генерал.

Генерал Міллі назвав це «частиною природи війни» і наголосив, що «війна на папері і справжня війна – це різні речі».

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На його думку, український контрнаступ буде дуже довгим і дуже кривавим.

Раніше генерал Міллі прокоментував можливість надання Україні ракет Atacms.

Крім того, держсекретар США відзначив, що спроба держперевороту приватної військової компанії «Вагнер», чиї сили були зведені з фронту в Україні, створює додаткові фактори, що можуть допомогти Україні.

У зв'язку з цим Блінкен упевнений, що Україна має додаткові можливості, проте основні події, пов'язані з контрнаступом, відбудуться протягом найближчих тижнів і місяців.

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До слова, президент України назвав фактори, що сповільнюють контрнаступ.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков закликав не робити поспішних висновків про повільний контрнаступ.