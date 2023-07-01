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Генерал Міллі сказав, чому контрнаступ України просувається повільніше, ніж очікувалося

Діана Гасюк
glavcom.ua
Генерал Міллі сказав, чому контрнаступ України просувається повільніше, ніж очікувалося
Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
фото з відкритих джерел

Марк Міллі заявив, що український контрнаступ буде дуже довгим і кривавим

Контрнаступ України просувається, але «повільніше, ніж очікувалося», однак Сили оборони просуваються впевнено і цілеспрямовано. Він зазначив, що попри це така ситуація на фронті його не дивує і додав, що проблеми виникають через ворожі міни. Про це заявив голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає Sky News.

«Він (контрнаступ – Ред.) просувається неухильно, цілеспрямовано, долаючи дуже складні мінні поля», – додав генерал.

Генерал Міллі назвав це «частиною природи війни» і наголосив, що «війна на папері і справжня війна – це різні речі».

На його думку, український контрнаступ буде дуже довгим і дуже кривавим.

Раніше генерал Міллі прокоментував можливість надання Україні ракет Atacms.

Крім того, держсекретар США відзначив, що спроба держперевороту приватної військової компанії «Вагнер», чиї сили були зведені з фронту в Україні, створює додаткові фактори, що можуть допомогти Україні.

У зв'язку з цим Блінкен упевнений, що Україна має додаткові можливості, проте основні події, пов'язані з контрнаступом, відбудуться протягом найближчих тижнів і місяців. 

До слова, президент України назвав фактори, що сповільнюють контрнаступ.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков закликав не робити поспішних висновків про повільний контрнаступ.

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Теги: росія США Україна контрнаступ

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