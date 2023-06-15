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Приголомшлива сума: скільки Трамп зібрав коштів від виступів задля президентської кампанії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Приголомшлива сума: скільки Трамп зібрав коштів від виступів задля президентської кампанії
Дональд Трамп під час виступу у Джорджії, 10 червня 2023 року
фото: AP

Колишній президент США зібрав понад $4 млн за перші 24 год після того, як йому повідомили про звинувачення

Через день після того, як експрезиденту США Дональду Трампу пред’явили 37 федеральних звинувачень, пов’язаних із зберіганням секретних документів, він повернувся до збору коштів на свою президентську кампанію. За даними кампанії Трампа, він заробив понад $7 млн доларів. Про це повідомляє видання Independet.

«Американський народ не витримає цієї корупційної спроби втрутитися у вибори 2024 року проти провідного кандидата в президенти, який знищить Глибинну державу і завершить роботу з осушення болота», – оголосила речниця Трампа Ліз Харінгтон.

Кампанія колишнього президента звинуватила федеральних чиновників у «використанні зброї системи правосуддя» проти нього.

Зусилля зі збору коштів відображають здатність Трампа звертатися до прихильників і донорів, попри дедалі більші юридичні проблеми.

Коли у квітні прокурор Манхеттена висунув проти колишнього президента звинувачення, Трамп зібрав понад $4 млн за перші 24 год після того, як йому повідомили про звинувачення. А за два тижні він заробив $15,4 млн.

Зауважимо, 16 листопада експрезидент США Дональд Трамп заявив про готовність балотуватися на президентські вибори від Республіканської партії, які мають відбутися у 2024 році. Його помічники повідомили, що він вже подав документи.

Нагадаємо, 13 червня експрезидент США Дональд Трамп вкотре прибув до будівлі федерального суду Маямі у штаті Флорида, де його формально заарештували

Як відомо, колишньому президенту США, який є кандидатом на повторні вибори у 2024 році, пред'явлено 37 звинувачень, зокрема в порушенні закону про шпигунство, змові щодо перешкоджання правосуддю та наданні неправдивих показань. Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про неправомірне поводження з понад 100 секретними документами.

Раніше повідомлялося, що у червні цього року Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування по справі про секретні документи.

До слова, Трамп оскаржить вирок суду про спробу зґвалтування письменниці.

Крім того, експрезиденту США інкримінують те, що він таємно заплатив порнозірці Стормі Деніелз за мовчання про їхній роман.

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Теги: США вибори Дональд Трамп президент

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