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Ракетна атака на Львів, Україна повернула з полону 45 захисників. Головне за 6 липня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетна атака на Львів, Україна повернула з полону 45 захисників. Головне за 6 липня
фото: ДСНС

Внаслідок атаки РФ по Львову є загиблі та поранені, також пошкоджено житлові будинки

Ракетна атака на Львів, Україна повернула з полону 45 захисників, ЗСУ заінтригували новинами з Таврійського напрямку. Ці та інші події 6 липня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Ракетна атака на Львів

У Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки.

Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

Усім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку, в Стрийському парку, яке розташоване поруч.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Україна повернула з полону 45 захисників

Україна повернула з полону 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них – двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник «Азовсталі» та тероборонівець з Херсону». Також серед оборонців, які повернулися на рідну землю, є поранені.

Таврійський напрямок: ЗСУ заінтригували новинами

На Таврійському напрямку триває просування Сил оборони вперед і звільнення наших територій.

Протягом доби українські воїни виконали 1293 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили та поранили майже три роти росіян. 

СБУ заявила про нові злочини депутата Одеської облради та його дружини

Служба безпеки задокументувала нові корупційні злочини депутата Одеської облради та його дружини, яких раніше вже було викрито на рейдерському захопленні землі в регіоні.

За інформацією слідства, встановлено факти привласнення ними бюджетних коштів, виділених на ремонт і будівництво об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років. Зокрема, це підряди на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах Одеської області. За весь період фігуранти завдали збитків державі на понад 24 млн грн.

Нова небезпека на Запорізькій АЕС. «Енергоатом» б’є на сполох

«Енергоатом» попередив про нову загрозу від діяльності росіян на окупованій Запорізькій атомній електростанції – окупанти довіряють керування найбільшим атомним об’єктом Європи недосвідченим спеціалістам з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок.

Начальником зміни одного з енергоблоків призначено працівника, який має досвід роботи лише сім місяців, тоді як ця посада потребує наявності значно більшого досвіду. Зазначається, що такими діями окупанти вкотре наражають світ на небезпеку.

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Теги: Львів обстріл ЗСУ СБУ США

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