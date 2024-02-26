Працівник Сенату США неофіційно передавав зброю для України – NYT

Радник Сенату відкидає свою вину, проте голова комісії рекомендує його звільнити

Старший радник Сенату США в Комісії з безпеки і співробітництва в Європі США Кайл Паркер перебуває під слідством через звинувачення у незаконній передачі українським військовим снайперського спорядження на суму 30 тисяч доларів. Про це повідомляє The New York Times.

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Паркер, який відомий своєю позицією стосовно політики Росії, перебуває під розслідуванням Конгресу через свої часті поїздки на передову в Україні та надання снайперського спорядження українським військовим.

За конфіденційним звітом директора та головного юрисконсульта комісії, Паркер подорожував у камуфляжі та з українськими військовими знаками розрізнення, а також наймав українського чиновника для отримання стипендії від уряду США, порушуючи правила етики та безпеки Конгресу США.

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Паркер відкидає будь-яку вину, проте голова комісії рекомендує його звільнити. Звіт ґрунтується на публічних записах, де Паркер розповідає про отримання спорядження для українських снайперів.

У своїй публічній заяві Паркер пояснив, що збирав кошти разом з ветеранами та волонтерами, щоб купити далекоміри та балістичні датчики вітру для українських бійців. Він стверджує, що виконав всі необхідні формальності для експорту цих товарів та не порушив законодавство. Однак звіт висуває питання про його дії як державного службовця та можливість виконання ним функцій агента України.

Паркер також активно розповідав у соцмережах про свої поїздки на передову в Україні, зображаючи себе як американського чиновника, що підтримує Україну у воєнний час. Він наголошує, що його відвідини фронту в Україні не були офіційними, але звіт комісії містить серйозні етичні та правові питання, пов’язані з його діяльністю.

Нагадаємо, лідер Сенату США заявив про необхідність збільшення допомоги Україні.

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«Це поворотний момент, точка перегину щодо здатності Сполучених Штатів демонструвати себе – наші сили, нашу владу, наші можливості – у світі», – сказав лідер більшості в Сенаті США.

Чак Шумер зазначає, що необхідно збільшити допомогу Україні, зокрема мова йде про артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання, а також більше зенітних озброєнь.

Стало відомо, що Байден зустрінеться зі спікером Палати представників через допомогу Україні. Зустріч президента США з лідерами Конгресу, зокрема зі спікером Джонсоном, відбудеться 27 лютого.