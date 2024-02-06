Посол Маркарова розповіла, коли Сенат США може проголосувати за допомогу Україні

Оксана Маркарова: «Градус дискусії навколо частини пакету, яка стосується міграційної політики дуже високий»

У середу, 7 лютого, у Сенаті США може відбутися голосування за пакет допомоги Україні, що містить фінансування на понад 60 млрд доларів. Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова.

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«Як і очікувалося, лідер Сенату Чак Шумер ініціював рішення про припинення дебатів щодо законодавчого інструменту (legislative vehicle). Тепер за 72 години, 7 лютого, може відбутися голосування вже за сам пакет», – написала Маркарова.

Пані посол зазначила, що градус дискусії навколо частини пакету, яка стосується міграційної політики, є дуже високим, і це чи не найголовніша тема всіх політичних шоу.

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Раніше Оксана Маркарова нагадала про розподіл коштів у пакеті підтримки України, який передбачає виділення нашій державі $60 млрд.

На оборонні видатки передбачені 50,43 млрд доларів, з яких:

48,4 млрд доларів – Міністерству оборони США на подальшу підтримку України в її боротьбі з Росією до 31 грудня 2024 року включно.

1,6 млрд доларів для зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів у протиповітряній обороні, артилерії, морській безпеці, технічному обслуговуванні та підтримці.

300 млн доларів на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права.

100 млн доларів на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення.

На економічну, фінансову, цивільну та ядерну безпеку України передбачено 9,654 млрд доларів, зокрема:

7,85 млрд доларів на пряму бюджетну підтримку України. Законопроєктом передбачено заборону на відшкодування пенсій за рахунок прямої бюджетної підтримки США.

1,58 млрд доларів на розбудову самодостатньої української економіки у пріоритетних секторах, як-от транспорт та енергетика, а також розвиток приватного сектора.

25 млн доларів мають виділити Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки зусиль з відновлення та підвищення стійкості в Молдові та на українських територіях, відвойованих у Росії.

50 млн доларів для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки, зокрема внаслідок вторгнення Росії в Україну.

149 млн доларів мають піти Національній адміністрації з ядерної безпеки США.

Раніше посол України у США Оксана Маркарова заявила, що питання щодо надання Сполученими Штатами допомоги Україні рухається в потрібному напрямку.

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Нагадаємо, у Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

Згідно з текстом законопроєкту, загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 млрд доларів, з них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів, ще близько 14 млрд доларів – для підтримки Ізраїлю.

Раніше американський сенатор Ліндсі Грем висловив сумнів стосовно того, чи зможе Сенат проголосувати за угоду щодо кордону США та пов'язаного з нею пакету військової допомоги для України до того, як піде на двотижневі канікули (з 12 по 23 лютого).