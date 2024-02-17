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Українські бійці в Авдіївці потрапили в полон: подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські бійці в Авдіївці потрапили в полон: подробиці
Поранені військові чекали на обіцяну евакуацію з Авдіївки півтори доби
фото з відкритих джерел

Військове командування не евакуювало поранених, стверджують родичі бійців

Збройні сили Російської Федерації захопили в Авдіївці позицію «Зеніт», на якій залишилися поранені бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Військове командування не евакуювало захисників, натомість домовилося, що ті піднімуть білий прапор, і їх заберуть окупанти. Про це повідомило видання «Слідство.Інфо». Журналісти поспілкувалися з сестрою молодшого сержанта і бойового медика «Джанго», який залишився у місті, Катериною.

На позиції залишилося шестеро українських бійців, п'ятеро з яких поранені.

«Їм (пораненим, – ред.) сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали. І вони цю машину чекали півтори доби. І коли вони зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити», – сказала Катерина.

Дівчина зазначила, що поранені військові чекали на обіцяну евакуацію півтори доби. З його слів, у її брата були болі, його «обкололи всім, що в них залишалось», проте медикаменти і їжа закінчувалися.

30-річний молодший сержант та бойовий медик «Джанго»
30-річний молодший сержант та бойовий медик «Джанго»
фото з відкритих джерел

Ще через кілька годин чоловік повідомив сестрі, що евакуації не буде, а їх «залишили помирати». Крім цього, військовий розповів зятю сестри, що командування домовилося, аби бійців забрав ворог, та щоб ті підняли білий прапор. Під час відеодзвінка зять побачив, що у шпиталь зайшли росіяни, наказали вимкнути телефони та вийти самотужки, оскільки «нести їх ніхто не буде».

«Брат в Авдіївці два роки, без відпустки, без ротації. Я сподіваюсь, що вони їх там, у Донецьку, підлікують, у нього ноги опухлі. Хоч би їх не розстріляли», – додала сестра Катерина.

Медик «Джанго» розмовляє з сестрою Катериною
Медик «Джанго» розмовляє з сестрою Катериною
фото з відкритих джерел

Пізніше в російських пабліках поширили відео з убитими чоловіками у формі ЗСУ, ролик був знятий на позиції «Зеніт». Боєць 110-ї бригади Віктор Біляк, який був разом з пораненими бійцями на позиції до евакуації впізнав одного з убитих, у якого на руці є татуювання у формі хреста.

«Віктор Біляк ідентифікував цього чоловіка, як Андрія Дубницького з позивним «Байрактар» – бійця 110 бригади. 14 лютого він залишався на позиції «Зеніт» разом з іншими пораненими», – розповіли в ЗМІ.

Нагадаємо, 16 лютого бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що українські бійці виходять з Авдіївки маневром та закріплюються на нових рубежах оборони.

«На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима», – сказав він.

Також розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки. 

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Теги: росіяни прапор полон слідство військові чоловік ворог відео Байрактар окупанти

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