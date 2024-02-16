Убивство 17-річного українського баскетболіста Єрмакова в Німеччині: нові подробиці

17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині

Головним підозрюваним у вбивстві слідство, як і раніше, вважає 15-річного німця турецького походження

У справі про вбивство 17-річного гравця молодіжної збірної України з баскетболу Володимира Єрмакова у Німеччині затримано ще трьох підлітків. Про це повідомляє DW.

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«Йдеться про 14-річного німця грецького походження з Херне та двох сирійців віком 14 і 15 років з Гельзенкірхена, повідомили 16 лютого в німецькій поліції та прокуратурі. Їх підозрюють у співучасті у вбивстві 17-річного Єрмакова», – йдеться в повідомленні.

Головним підозрюваним у вбивстві слідство, як і раніше, вважає 15-річного німця турецького походження, якого було заарештовано 11 лютого, наступного дня після скоєння злочину.

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Як стало відомо, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. Повідомляється, що на місці злочину були свідки. Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

Згодом стало відомо ще про двох постраждалих, окрім юнаків з України.

Також відомо, що міністерство закордонних справ України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена.