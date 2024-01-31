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Генсек НАТО обговорив з конгресменами США допомогу Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Генсек НАТО обговорив з конгресменами США допомогу Україні
Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу
фото: пресслужба НАТО

Очільник Альянсу наголосив на важливості надання фінансової допомоги Україні

30 січня генеральний секретар Північноатлантичного союзу (НАТО) Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими представниками Конгресу у Вашингтоні. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Під час зустрічі Джонсон пояснив, чому в США виникла складна ситуація на кордоні з Мексикою. Очільник Альянсу наголосив на важливості надання фінансової допомоги Україні.

«Я сказав, що НАТО, звісно, не матиме права голосу у розв'язанні важливого внутрішньополітичного питання в США, але для НАТО важливо, щоб у Конгресі була ухвалена резолюція, що забезпечує продовження підтримки України», – зазначив Столтенберг.

Під час зустрічі генсек підкреслив, що сильний блок НАТО відповідає стратегічним інтересам США та що завдяки Альянсу США мають більше друзів і союзників, ніж будь-яка інша держава.

«Столтенберг також вказав на важливість збереження міцності НАТО через збільшення оборонних інвестицій, вітаючи їхнє збільшення в усіх країнах Альянсу за останні роки. Столтенберг подякував США за підтримку України і підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для виживання країни й стабільності Європи», – йдеться у повідомленні.

Зокрема Столтенберг зустрівся з лідером меншості у Палаті представників Хакімом Джеффрісом і взяв участь у дискусії щодо України з низкою представників Республіканської партії.

Також він зустрівся зі співголовами Парламентської асамблеї НАТО і керівництвом Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. 

Як повідомлялося, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату. 

Нагадаємо, що штат Техас продовжує кидати виклик президенту США Джо Байдену в питанні кордону з Мексикою та пропонує грошову винагороду добровольцям військового департаменту Техасу для охорони кордону. Адміністрація штату прагне «розмістити засоби охорони кордону в зонах підвищеної загрози, щоб позбавити злочинні організації можливості нелегально переміщувати наркотики і людей до Техасу». Як повідомляється на сайті військового відомства Техасу, добровольці працюватимуть з ним на повну ставку і отримуватимуть до $55 на день.

Як відомо, ситуація з південним кордоном США стала приводом для блокування пакета військової допомоги США на $61 млрд у Конгресі США ще у вересні 2023 року. Республіканці вимагають від адміністрації Байдена змін у прикордонному законодавстві та посилення захисту кордону – інакше вони не проголосують за виділення коштів для підтримки України.

До слова, після того, як силовики в Техасі взяли під контроль кордон із Мексикою, президент США Джо Байден закликав законодавців ухвалити погоджений в Сенаті законопроєкт, який дозволить закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами. 

Раніше Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

До відома, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.

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Теги: українці Курт Волкер Єнс Столтенберг Сенат США кордон блокування законопроєкт

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