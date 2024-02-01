Атака на лікарню на Харківщині, заява Білого дому щодо допомоги Україні: головне за ніч

Російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук на Харківщині

Адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України. Увечері 31 січня російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук на Харківщині. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 лютого, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Атака на лікарню на Харківщині

Увечері 31 січня російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук на Харківщині. Про це повідомляє керівник ОВА Олег Синєгубов.

«Проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять – працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах. Ліквідація наслідків триває», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У ДСНС показали наслідки удару та повідомили про чотирьох постраждалих.

«Чотири людини постраждали і 38 - евакуйовано під час ворожого обстрілу у цивільній лікарні», – повідомили у ДСНС.

Білий дім зробив заяву щодо допомоги Україні

Адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України. Про це заявив у середу координатор Ради нацбезпеки України Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

У відповідь на запитання, чи вважає він, що законопроєкт з реформою на кордоні та допомогою Україні провалився, Кірбі відповів чітко: «Ні».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми віримо, що існує потужна двопартійна й двопалатна підтримка України. І керівники комітетів у Палаті представників – наглядового, з питань розвідки, закордонних справ – усі вони підтримують Україну», – зазначив Кірбі.

Кірбі наголосив, що переговори над законопроєктом, який зможе розблокувати допомогу Україні, продовжуються. І поки навколо цього питання точаться дискусії, Сполучені Штати вже понад місяць не можуть надіслати Україні допомоги, яка є вкрай необхідною.

Буданов розповів, яку зброю потребує Україна від Заходу

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна дуже потребує допомоги західних партнерів. Насамперед мова йде про артилерійські системи Про це він сказав в інтерв'ю для CNN.

За словами Буданова, Києву потрібно різко збільшити кількість таких знарядь на полі бою, незалежно від їхнього віку і типу. Пов'язано це з тим, що ті, які є в наявності, через активні бойові дії зношуються.

Також у вимогах України є боєприпаси, адже саме вони є одним із вирішальних чинників у цій війні. При цьому, каже Кирило Буданов, не так важлива їхня якість, як кількість. Що стосується безпілотних систем, то в цьому плані є певна рівність із противником.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що стосується авіації, то Київ продовжує чекати, коли українські пілоти вже закінчать навчання і винищувачі F-16 зможуть бути передані захисникам. Водночас начальник розвідки заявив, що хотів би отримати від Заходу штурмовики, які подібні до американських А-10. Це дійсно допоможе знизити бойовий потенціал ЗС РФ, на його думку.

«Це те, що дійсно може допомогти завдати військової поразки Росії», – додав Кирило Буданов.

Зокрема Буданов зазначив, що у Сполучених Штатах Америки тривають дебати з приводу того, чи будуть виділені кошти на допомогу Україні найближчим часом і додав, що він очікує позитивного вирішення питання.

Лідери оборонних відомств США та Британії обговорили підтримку України

Міністр оборони США Ллойд Остін провів зустріч в Пентагоні з британським колегою Грантом Шаппсом для обговорення спільних викликів, які стоять перед країнами та альянсом НАТО, у тому числі, подальшу спільну допомогу Україні. Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону, передає «Укрінформ».

Сторони обговорили посилення атак з боку бойовиків, пов’язаних з Іраном на сили США на Близькому Сході, незаконні напади хуситів на міжнародне судноплавство в Червоному морі; постачання гуманітарної допомоги до Гази, продовження підтримки України обома країнами.

Крім того, під час зустрічі йшлося про підготовку до саміту НАТО в Вашингтоні, який має відбутися в липні цього року, а також взаємодію у форматі AUKUS.

«Зустріч завершилася підтвердженням тісного й тривалого партнерства між США й Великою Британією, а також відданості міжнародному порядку, заснованому на правилах», – підкреслили в американському відомстві.

У Британії затримано колишнього «губернатора» Севастополя

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Британії затримало колишнього так званого «губернатора» окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова за ухилення від санкцій. Про це повідомляє The Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Овсянніков постане перед судом 20 лютого. Його звинувачують в обході санкцій і відкритті рахунку в Лондонському банку, також у чотирьох платежах на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів і в зберіганні 77,5 тисяч фунтів стерлінгів злочинної готівки.

«Овсянніков є санкційною особою у Великій Британії, що накладає обмеження на його доступ до грошей і фінансових послуг», – пише видання.

Дмитро Овсянніков – російський державний і політичний діяч. «Губернатор» Севастополя з 18 вересня 2017 до 11 липня 2019. Заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації.

У квітні 2020 року виключений з партії «Єдина Росія» і знятий з посади після скандалу в Іжевському аеропорту.

Окупаційний «чиновник» ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну потрапив під санкції ЄС і США. У 2022 році Британія продовжила дію санкцій щодо Овсяннікова. Також він перебуває під обмеженнями в Україні, Канаді, Австралії та Швейцарії.

Білий дім назвав причетних до удару по базі США в Йорданії

За звітами розвідки Сполучених Штатів, до американської військової бази в Йорданії причетні кілька угруповань ісламізму. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє на брифінгу.

«Ми вважаємо, що атака в Йорданії була спланована, забезпечена ресурсами та сприянням групи під назвою «Ісламський опір в Іраку», до складу якої входять численні угруповання, у тому числі «Катаїб Хезболла», – заявив Кірбі.

За його словами, таких висновків дозволили дійти дані, які ретельно зібрані і проаналізовані підрозділами американської розвідки.