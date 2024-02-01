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Чи дійсно законопроєкт про допомогу Україні провалився? Білий дім зробив заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чи дійсно законопроєкт про допомогу Україні провалився? Білий дім зробив заяву
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Кірбі наголосив, що переговори над законопроєктом, який зможе розблокувати допомогу Україні, продовжуються

Адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України. Про це заявив у середу координатор Ради нацбезпеки України Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

У відповідь на запитання, чи вважає він, що законопроєкт з реформою на кордоні та допомогою Україні провалився, Кірбі відповів чітко: «Ні».

«Ми віримо, що існує потужна двопартійна й двопалатна підтримка України. І керівники комітетів у Палаті представників – наглядового, з питань розвідки, закордонних справ – усі вони підтримують Україну», – зазначив Кірбі.

Кірбі наголосив, що переговори над законопроєктом, який зможе розблокувати допомогу Україні, продовжуються. І поки навколо цього питання точаться дискусії, Сполучені Штати вже понад місяць не можуть надіслати Україні допомоги, яка є вкрай необхідною.

Як повідомлялося, американські бомби Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) вже прямують на фронт для використання українськими військовими. Це відбувається у межах допомоги від США. 

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. 

Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату. 

Теги: Україна законопроєкт переговори фронт Сенат США фінансування

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