Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден зустрінеться зі спікером Палати представників через допомогу Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден зустрінеться зі спікером Палати представників через допомогу Україні
Зустріч президента США з лідерами Конгресу, зокрема зі спікером Джонсоном, відбудеться 27 лютого
фото: Bloomberg

Мета зустрічі – розблокувати мільярди доларів екстреної допомоги союзникам, зокрема Україні

Президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, зокрема зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, у Білому домі у вівторок, 27 лютого. Про це пише Bloomberg.

Основна мета зустрічі – розблокувати мільярди доларів екстреної допомоги союзникам, включаючи Україну, і запобігти припиненню роботи уряду США.

У тижневому розкладі Білого дому, опублікованому в неділю, вказується, що Байден «обговорить терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження роботи уряду».

За словами помічника одного з лідерів Конгресу, у заході також візьмуть участь лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс.

Він також зазначив, що у Білому домі вважають, що допомога, схвалена двопартійним голосуванням у Сенаті, може бути також підтримана у Палаті представників, якщо Джонсон поставить її на голосування.

Нагадаємо, напередодні других роковин повномасштабного вторгнення Росії, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити допомогу Україні на понад $60 млрд.

Як відомо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Однак, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні.

До слова, законодавці обох палат Конгресу США обмірковують шляхи схвалення допомоги для України в Палаті представників, чий спікер Майк Джонсон відмовився ставити на голосування схвалений цього тижня в Сенаті пакет. 

Теги: США Джозеф Байден Сенат США законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Республіканська партія останнім часом перестала представляти чітку ідеологію, на яку десятиліттями орієнтувалися виборці
«При Рейгані такого не було»: хто бере лідерство в Республіканській партії США
9 лютого, 14:01
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
Білий дім назвав причетних до удару по базі США в Йорданії
1 лютого, 06:50
РФ поглиблює економічні та дипломатичні зв'язки з Китаєм і Глобальним Півднем
Washington Post: Росія шукає союзників, щоб підірвати Захід
28 сiчня, 05:18
Російські ЗМІ продовжують наповнювати інформаційний простір заявами про міграційну кризу в США
Росія розхитує ситуацію в США, щоб зірвати допомогу Україні: аналіз ISW
28 сiчня, 07:16
США відкриті для повернення Туреччини до програми отримання винищувачів F-35
Отримання винищувачів F-35: США знову виставили ультиматум Туреччині
2 лютого, 08:13
Визначальним моментом третього сету стала серія з трьох поспіль геймів на користь США
Україна втретє програла матч проти США у кваліфікації Кубка Девіса
2 лютого, 19:29
1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії
Генерал США оцінив знищення російського катера «Івановець»
3 лютого, 08:37
Джонсон розкритикував Білий дім за нездатність розв’язати міграційну кризу на кордоні з Мексикою
Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву
14 лютого, 18:41
Чак Шумер зазначає, що Україна потребує більше озброєння
Лідер Сенату США заявив про необхідність збільшення допомоги Україні – CNN
Вчора, 21:36

Політика

Байден зустрінеться зі спікером Палати представників через допомогу Україні
Байден зустрінеться зі спікером Палати представників через допомогу Україні
Глава МЗС Британії відповів, чи достатньо Захід робить для підтримки України
Глава МЗС Британії відповів, чи достатньо Захід робить для підтримки України
Джонсон пояснив, чому не варто боятися перемоги Трампа на виборах
Джонсон пояснив, чому не варто боятися перемоги Трампа на виборах
Радник Байдена оцінив шанси України на перемогу
Радник Байдена оцінив шанси України на перемогу
Лідер Сенату США заявив про необхідність збільшення допомоги Україні – CNN
Лідер Сенату США заявив про необхідність збільшення допомоги Україні – CNN
Ексбашкан Гагаузії запропонувала референдум щодо нейтралітету Молдови: кабінет Санду відповів
Ексбашкан Гагаузії запропонувала референдум щодо нейтралітету Молдови: кабінет Санду відповів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Буданов звернувся до українців через ситуацію на фронті
29K
Вихід ЗСУ з Авдіївки: Буданов розповів, скільки бійців потрапили у полон
21K
ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини
17K
Пенсіонери можуть отримати 100% знижки на комуналку: кого це стосується
15K
Буданов заінтригував заявою про Кримський міст
12K
Атака «Шахедів»: у Київській області працює ППО

Новини

День спротиву окупації Криму. Що відзначаємо 26 лютого
Сьогодні, 00:20
Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Вчора, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Вчора, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Вчора, 00:15
З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
24 лютого, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
24 лютого, 16:12

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua