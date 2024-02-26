Байден зустрінеться зі спікером Палати представників через допомогу Україні

Мета зустрічі – розблокувати мільярди доларів екстреної допомоги союзникам, зокрема Україні

Президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, зокрема зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, у Білому домі у вівторок, 27 лютого. Про це пише Bloomberg.

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Основна мета зустрічі – розблокувати мільярди доларів екстреної допомоги союзникам, включаючи Україну, і запобігти припиненню роботи уряду США.

У тижневому розкладі Білого дому, опублікованому в неділю, вказується, що Байден «обговорить терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження роботи уряду».

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За словами помічника одного з лідерів Конгресу, у заході також візьмуть участь лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс.

Він також зазначив, що у Білому домі вважають, що допомога, схвалена двопартійним голосуванням у Сенаті, може бути також підтримана у Палаті представників, якщо Джонсон поставить її на голосування.

Нагадаємо, напередодні других роковин повномасштабного вторгнення Росії, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити допомогу Україні на понад $60 млрд.

Як відомо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

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Однак, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні.

До слова, законодавці обох палат Конгресу США обмірковують шляхи схвалення допомоги для України в Палаті представників, чий спікер Майк Джонсон відмовився ставити на голосування схвалений цього тижня в Сенаті пакет.