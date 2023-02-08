Предидент США Джо Байден виступить перед Конгресом: про що говоритиме

Байден обговорить підтримку України перед Конгресом США

Сьогодні, 8 лютого, президент США Джо Байден виступить зі зверненням до Конгресу США. Під час нього він згадає політичні та економічні питання, а також скаже про підтримку України. Про це повідомляє Reuters.

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Згідно витримкам із його промови, які є у видання, спершу Байден звернеться до обох партій з закликом працювати разом.

«Люди надіслали нам чіткий сигнал. Боротьба заради боротьби, сила заради влади, конфлікт заради конфлікту нікуди не приведе нас. І це було моїм баченням країни: відновити душу нації, відновити кістяк Америки: середній клас, об'єднати країну. Нас послали сюди, щоби закінчити роботу!», – йдеться в промові.

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Байдена також зачепить і те, що Америка швидше і якісніше інших країн пережила епідемію COVID-19. Крім цього, він має на меті висловити співпереживання американцям, стверджуючи, що його політика покращила їхнє становище, незважаючи на проблеми в економічній сфері.

Говорячи про зовнішню політику, Байден планує торкнутися теми допомоги Україні, а також напруженості у відносинах з Китаєм.

Нагадаємо, що в повітряному просторі США нещодавно помітили китайську кулю-шпигуна. Одне з місць, де її побачили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію заблудшого аеростату. У Держдепартаменті США відреагували на інцидент.

Як повідомлялося, нещодавно американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.

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До слова, США не виключають можливості введення санкцій проти цієї країни.