Стало відомо, коли Байден може відвідати Польщу

Поки що невідомо, чи відвідає президент США інші країни під час візиту до Європи

Президент США Джо Байден відвідає Польщу наприкінці лютого. Передбачається, що візит може збігтися з річницею вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє NBC News з посиланням на три джерела.

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Зазначається, що графік поїздки не є остаточно затвердженим, поки про візит не оголосить Білий дім.

Поки що невідомо, чи відвідає президент США інші країни під час візиту до Європи, чи обмежиться лише відвідуванням Польщі.

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Раніше польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою. За неофіційною інформацією, зустріч може відбутися наприкінці лютого, приблизно у річницю російського вторгнення в Україну. Поки для візиту розглядаються два міста – Варшава та Жешув.

Востаннє Зеленський зустрічався з Байденом 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.