Кадиров відпочиває на Мальдівах? Літак глави Чечні був помічений за межами Грозного

Кадиров уже кілька днів не з'являвся на публіці

Приватний літак глави Чечні Рамзана Кадирова з бортовим номером RA-73417 було уперше за півроку зафіксовано на радарах, він полетів на Мальдіви. Про це повідомляє «Кавказ. Реалії».

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Літак вилетів із Грозного 1 лютого і приземлився в Москві. Наступного дня літак сів у Мале, столиці Мальдівської республіки. 5 лютого борт був помічений біля Махачкали. Місце приземлення невідоме. Таким чином, Кадиров міг провести на Мальдівах три дні.

Достеменно невідомо, чи перебував глава Чечні на борту. Однак, як стверджує видання, Кадиров уже кілька днів не з'являвся на публіці – останній відеозапис наради за його участю було опубліковано 1 лютого, у день вильоту літака Кадирова.

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Як зазначається, Кадиров не раз був на Мальдівах. Зокрема, радари зафіксували його літак на островах 2 і 6 листопада 2021 року. Частіше глава Чечні буває в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Раніше повідомлялося, Кадиров призначив віце-прем'єром Чечні свого племінника.

Нагадаємо, після оприлюднення у засобах масової інформації фото- та інших даних про розкішну віллу керівника Чеченської республіки Рамзана Кадирова його підопічні почали стирати у себе на соцмережевих сторінках усі компрометуючі світлини.