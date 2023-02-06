Грузинський суд не погодився змінити вирок Саакашвілі

Суд залишив Саакашвілі під вартою

6 лютого Тбіліський міський суд не задовольнив клопотання про відтермінування покарання чи звільнення колишнього президента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі за станом здоров'я. Про це повідомляють Interpressnews.

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На засіданні 6 лютого сторони мали заключне слово, після того суддя, Георгій Аревадзе, оголосив рішення. Він не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі. Представник пенітенціарної служби наполягав, що надані матеріали про стан здоров’я Саакашвілі не надають переконливих фактів щодо серйозності стану здоров’я та не можуть бути підставою для відтермінування відбуття покарання.

Адвокати намагалися аргументувати, що від рішення залежить життя Саакашвілі. Сам Михеїл Саакашвілі не був присутній навіть дистанційно через погане самопочуття.

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Клопотання адвокатів про дострокове звільнення або відтермінування покарання розглядали близько двох місяців. Рішення суду ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Як повідомлялося, 1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента. Стаття за незаконний перетин кордону Грузії передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Нещодавно Міхайло Саакашвілі дистанційно взяв участь в судовому засіданні у справі про відтермінування його вироку або звільнення. Під час засідання політик поскаржився на вкрай важкий стан здоров'я. На підтвердження своїх слів він задер футболку і продемонстрував, що він критично схуд.