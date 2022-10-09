Представник Білого дому відмовився коментувати вибух на Кримському мосту

Кірбі також сказав, що обидві сторони повинні знайти спосіб домовитися про припинення війни

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі відмовився від коментарів щодо вибуху, який пошкодив Кримський міст. «У нас насправді більше немає чого додати до повідомлень про вибух на мосту», – сказав Кірбі в програмі ABC This Week.

«Що я можу вам сказати, це те, що пан Путін почав цю війну, і пан Путін міг би закінчити її сьогодні, просто вивівши свої війська з країни», – додав речник Білого дому з національної безпеки.

Кірбі також сказав, що обидві сторони повинні знайти спосіб домовитися про припинення війни, але російський диктатор не виявив до цього жодного інтересу.

«Швидше навпаки. Призвавши сотні тисяч резервістів, політично анексувавши або принаймні намагаючись анексувати чотири регіони України, він продемонстрував усі ознаки того, що він подвоює свої зусилля», – зазначив речник Білого дому з національної безпеки.

За словами Кірбі, саме тому влада США майже щодня спілкується з українцями і продовжить надавати Україні безпекову допомогу.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.