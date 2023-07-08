Байден відповів, чи готові США надати Україні гарантії безпеки за прикладом Ізраїлю
Такі гарантії безпеки передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги
Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають вступу до Північноатлантичного альянсу. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє CNN.
Ізраїльська модель
Такі гарантії безпкеки - це 10-річне зобов’язання, які беруть на себе США. Вони передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва.
Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки можуть запропонувати Україні ізраїльську модель співпраці з НАТО.
Розглядається такий сценарій, що співпраця НАТО з Україною буде схожа на «ізраїльську модель», а саме на «10-річні зобов'язання в галузі безпеки».
Як повідомлялося, деякі експерти і навіть дуже відомі дипломати говорять про те, що Україна може настільки сильно зміцнитися, що стане окремим фактором безпеки у Європі. Іншими словами, стане такою, яка зможе дозволити собі не узгоджувати всі дії з партнерами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступника глави Адміністрації президента (2014 – 2015 рр.) та посол України у США (2015 – 2019 рр.) Валерій Чалий.
До слова, раніше західні ЗМІ повідомляли, що країни-члени НАТО незабаром повинні затвердити секретний план протидії військам Росії у разі початку повномасштабної війни. Зазначається, що підготовка великомасштабного плану позначає фундаментальне зрушення у позиції Альянсу – в НАТО не готували таких документів з часів Холодної війни. Це пов'язано з тим, що в останні роки країни-члени вели лише локальні війни в Іраку та Афганістані. Крім того, вони вважали, що «пострадянська Росія більше не становить екзистенційної загрози». Проте після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Альянс змінив свою позицію. Очікується, що план оборони буде ухвалено на Вільнюському саміті, який заплановано на липень.
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