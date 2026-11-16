Прем'єр підкреслив, що Brexit, у тому вигляді, в якому його реалізували, не спрацював

Бернем планує обговорити нові домовленості з європейськими лідерами під час саміту Великої Британії та ЄС

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що вихід країни з Європейського Союзу не виправдав очікувань і завдав більше шкоди, ніж користі. Він планує домовитися з Брюсселем про нові угоди, які мають полегшити торгівлю та зменшити витрати для британців. Про це Бернем має заявив під час зовнішньополітичного виступу в Лондоні, пише «Главком».

«Це як у казці про голого короля – ніхто не наважується сказати очевидну правду. А я скажу, як бачу. Brexit, який ми отримали, не спрацював. Ми втратили більше, ніж здобули», – йдеться у фрагментах промови прем’єра, оприлюднених заздалегідь.

За його словами, Brexit, у тому вигляді, в якому його реалізували, не спрацював. Журналісти Reuters дізналися, що Бернем прагне укласти домовленості у сферах торгівлі продуктами харчування та сільськогосподарською продукцією, а також щодо мобільності молоді. Окремо сторони обговорюють співпрацю у сфері торгівлі викидами. За оцінками британського уряду, такі домовленості можуть збільшити ВВП країни на 0,4% – приблизно на 17 млрд фунтів стерлінгів.

Бернем планує обговорити нові домовленості з європейськими лідерами під час саміту Великої Британії та ЄС, який відбудеться 20 листопада у Брюсселі. Там він зустрінеться з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Водночас прем’єр наголошує, що зближення з ЄС має відповідати програмі Лейбористської партії. Вона передбачає відмову від повернення до єдиного ринку, митного союзу та свободи пересування. Бернем також наполягає, що нова угода має покращити чинні умови Brexit і принести відчутну користь громадянам у повсякденному житті.

Варто нагадати, що Росія вимагає, щоб Велика Британія відмовилася від можливості використовувати свій ядерний арсенал для захисту інших європейських країн. Ця пропозиція включена до переліку вимог, складеного російськими переговірниками для обговорення питань щодо припинення війни в Україні.