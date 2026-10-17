Зеленський розкрив, де можуть відбутися переговори з Путіним і Трампом

Зеленський розповів про дипломатичні зусилля з організації переговорів за участю трьох країн

Вашингтон розглядає США, країни Близького Сходу та Європу як можливі майданчики для тристоронньої зустрічі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися у США під час саміту «Групи двадцяти» (G20). Водночас Вашингтон розглядає й інші можливі майданчики для переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента під час спілкування з журналістами.

За словами глави держави, американська сторона працює над пропозицією тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. Одним із варіантів є проведення переговорів на території Сполучених Штатів під час саміту G20.

Також обговорюється можливість організації зустрічі на Близькому Сході. Зеленський зазначив, що представники США зазвичай пропонують Об'єднані Арабські Емірати або Саудівську Аравію.

Ще одним потенційним місцем переговорів може стати одна з європейських країн. За словами президента, європейські партнери вже розпочинають відповідні контакти. Водночас Зеленський наголосив, що наразі ані Росія, ані США не підтвердили проведення такої зустрічі.

Раніше, 12 вересня, президент Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з Путіним на саміті G20 у Маямі, запланованому на грудень 2026 року. Глава держави наголосив, що готовий приїхати на захід, якщо там буде присутній очільник Кремля. У

відповідь помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що можливість поїздки російського диктатора до США на той момент навіть не обговорювалася. За його словами, представники Росії брали участь у підготовці саміту на експертному рівні, однак рішення щодо особистої участі Путіна не було.

Згодом, 22 вересня, президент США Дональд Трамп також припустив можливість особистої зустрічі з Путіним, проте визнав, що не впевнений у його приїзді на саміт G20.