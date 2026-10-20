Україна готова відмовитися від вступу до НАТО, але є умова – Зеленський

Президент пояснив, що оптимальна система безпеки для України має поєднувати три елементи

Президент наголосив, що альтернативні домовленості мають забезпечувати Україні реальний захист і бути юридично зобов’язувальними

Україна готова обговорювати альтернативи вступу до НАТО, однак лише за умови, що вони передбачатимуть рівноцінні гарантії безпеки з такою самою юридичною силою. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera, пише «Главком».

За словами глави держави, Україна готова розглядати різні формати безпекових домовленостей, а не лише членство в Альянсі. Водночас сама зміна назви угоди не має значення, якщо вона не забезпечуватиме належного рівня захисту.

«Якщо не НАТО, то що пропонується натомість? Ми готові обговорити рівноцінні гарантії – нехай навіть під іншою назвою, – за умови, що вони матимуть таку саму юридичну силу», – наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що оптимальна система безпеки для України має поєднувати три елементи: українські Збройні сили, Європейський Союз і НАТО.

Українська армія, за його словами, є реальною гарантією оборони країни. Завдяки бойовому досвіду та професіоналізму військовослужбовців вона також здатна посилити оборонні можливості європейських держав.

Членство в НАТО, як зазначив Зеленський, означало б участь України в спільному оборонному альянсі з юридично визначеними правами союзника. Водночас рішення про вступ залежить як від європейських країн, так і від Сполучених Штатів.

Вступ до ЄС президент назвав окремою складовою майбутньої системи безпеки, яка залежить від позиції європейських партнерів.

Українська позиція, за словами глави держави, полягає в тому, що будь-яка альтернатива членству в НАТО має передбачати гарантії безпеки, які реально діятимуть і матимуть належну юридичну силу.

Варто нагадати, що європейські лідери розглядають два можливі сценарії завершення війни Росії проти України, які можуть запропонувати президенту РФ Володимиру Путіну під час майбутніх переговорів. Один передбачає замороження бойових дій на нинішній лінії фронту в обмін на відмову України від вступу до НАТО, інший – передачу Росії решти Донбасу в обмін на членство України в Альянсі.