Прем'єр-міністр Британії заявив про втручання Росії у референдум щодо Brexit

Раніше Бернем заявив, що Brexit завдав «більше шкоди, ніж користі»

Енді Бернем закликав відкрито говорити про загрози з боку ворожих держав

Очільник британського уряду Енді Бернем заявив, що після приходу на посаду отримав підтвердження від спецслужб щодо спроб Москви вплинути на результати голосування 2016 року про вихід країни з ЄС. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Під час візиту до Берліна та зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем Бернем наголосив, що Велика Британія має припинити оборонятися й почати відкрито говорити про загрози з боку ворожих держав.

Слова Бернема суттєво відрізняються від позиції попередніх консервативних урядів, які заперечували наявність доказів успішного впливу РФ. Водночас у 2020 році парламентський комітет з розвідки критикував міністрів за відсутність повноцінного розслідування російських маніпуляцій через державні медіа та ботмережі, підкреслюючи, що загрозою є сам факт зазіхання на демократичний процес.

Британський прем'єр також застеріг європейських партнерів від небезпеки зростання ультраправих сил, зокрема німецької партії «Альтернатива для Німеччини». За словами Бернема, ця політична сила має прямі зв'язки з Кремлем, отримує звідти фінансування та використовується Москвою для поширення дезінформації в Європі.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про необхідність перегляду довгострокових відносин із Брюсселем, зазначивши, що вихід країни з Європейського Союзу завдав більше шкоди, ніж користі.

Після промови на конференції Лейбористської партії очільник уряду підкреслив, що Британія опинилася в глухому куті й більше не може уникати рішень щодо співпраці зі своїм найбільшим торговельним партнером. За його словами, Лондон розглядає цілу низку сценаріїв майбутнього розвитку: від збереження поточних домовленостей чи входження до митного союзу до повернення на єдиний ринок або навіть повноцінного відновлення членства в ЄС.

До слова, Шотландія, Уельс і Північна Ірландія заявили про право самостійно визначати своє майбутнє. Представники націоналістичних партій трьох частин Сполученого Королівства підписали меморандум про співпрацю та заявили, що майбутнє їхніх націй «лежить у Європейському Союзі».

Перші міністри Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії – Джон Свінні зі Шотландської національної партії (SNP), Рун ап Іорверт із «Плейд Кімру» та Мішель О'Ніл із «Шінн Фейн» – виступили разом на пресконференції в Кардіффі.