NYT: Світові лідери не підтримали Трампа після поразки на проміжних виборах

Після виборів Трамп визнав, що війна в Ірані зіграла значну роль у програші республіканців

Вище керівництво Великої Британії, Франції та Німеччини утрималося від заяв, прагнучи зберегти можливість діалогу з Трампом заради підтримки України

Світові лідери утрималися від висловлення публічної підтримки або співчуття президенту США Дональду Трампу після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Поки критики та опонентні держави не приховували задоволення від результатів голосування, ключові західні союзники Вашингтона обрали стриману мовчанку, аби не погіршувати відносини з чинним американським президентом, який зберігає значну владу на міжнародній арені.

Реакція міжнародної спільноти розділилася залежно від геополітичних інтересів та відносин із Білим домом. Міністр закордонних справ ПАР Рональд Ламола та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес привітали результати голосування як перемогу демократії та поразку ультраправих сил, тоді як представники Європарламенту назвали підсумки виборів відхиленням курсу Трампа.

Натомість вище керівництво Великої Британії, Франції та Німеччини утрималося від офіційних заяв, прагнучи зберегти можливість діалогу з Трампом заради підтримки України. Єдності не було й серед європейських ультраправих, чиї лідери публічно дистанціювалися від американського президента.

Ситуація навколо Близького Сходу та міжнародної торгівлі залишається невизначеною. Спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф назвав результати голосування засудженням воєнних дій з боку американських виборців, однак аналітики побоюються, що позбавлений електорального тиску Трамп може піти на нову ескалацію конфлікту або посилити тарифний тиск на Китай, Японію та В'єтнам. У Пекіні також не очікують пом'якшення політики, адже Демократична партія у Конгресі дотримується жорсткої лінії щодо економічної конкуренції з КНР.

Щодо війни в Україні, то на тлі оптимістичних заяв Кремля про продовження дій Трампа європейські експерти закликають союзників не покладатися виключно на зміну більшості у Вашингтоні. Аналітики наголошують, що Європа повинна самостійно вирішувати безпекові завдання та посилювати власний захист, оскільки США можуть зменшити свою залученість незалежно від того, яка партія контролює Конгрес.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу.