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Велика Британія та ЄС домовилися провести саміт щодо «перезавантаження» Brexit

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Велика Британія та ЄС домовилися провести саміт щодо «перезавантаження» Brexit
Бернем: Нашим найближчим пріоритетом є забезпечення успішного результату на саміті, і я вважаю, що після цього нам слід розпочати серйозний діалог щодо різних варіантів наших відносин
фото: Reuters

Велика Британія та ЄС хочуть використати зустріч для підписання нових угод щодо торгівлі агропродовольчою продукцією та схеми мобільності молоді

Велика Британія та Європейський Союз проведуть щорічний саміт лідерів 20 листопада у Брюсселі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Дату проведення зустрічі у Палаті громад підтвердив прем'єр-міністр Енді Бернем. Разом із ним у переговорах візьмуть участь президент Європейської ради Антоніу Кошта та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Початково захід планували на липень, однак його довелося відкласти через розпад адміністрації попереднього очільника уряду Кіра Стармера.

Головною метою саміту є фіналізація домовленостей, переговори щодо яких тривають із травня 2025 року. Ідеться про нові угоди щодо торгівлі агропродовольчою продукцією, торгівлі викидами та схеми молодіжної мобільності. Утім, Бернем чітко дав зрозуміти, що розглядає ці кроки лише як перший етап фундаментального перегляду постбрекзитівських відносин із Брюсселем.

Бернем заявив парламенту, що збереження нинішнього стану справ шкодить британським інтересам, а відмова від пошуку нових шляхів співпраці була б «серйозним порушенням обов'язку». За його словами, після саміту Лондон має розпочати раціональний діалог щодо довгострокових варіантів партнерства, які в майбутньому можуть охоплювати повернення до Єдиного ринку, Митного союзу чи навіть оптової торгівлі ЄС. Крім того, Даунінґ-стріт планує висловити занепокоєння щодо протекціоністської програми ЄС «Зроблено в Європі», яка загрожує обмеженням доступу британського бізнесу до європейського ринку.

Наміри уряду викликали хвилю обурення з боку опозиції. Лідерка Консервативної партії Кемі Баденох звинуватила Бернема у спробі «розпакувати» угоду про Brexit через десять років після референдуму. Вона наголосила, що ЄС є жорстким переговорником і кращих умов Британія не отримає, а сподівання розв'язати внутрішні проблеми через відновлення членства є такими ж несерйозними, як і попередні обіцянки про легкий вихід з блоку.

З зі свого боку президент Євроради Антоніу Кошта привітав майбутню зустріч, підкресливши, що поглиблення співпраці між Лондоном і Брюсселем є вкрай важливим для безпеки та стабільності в Європі. У Брюсселі зазначають, що після підписання трьох базових документів сторони зможуть перейти до розширеного партнерства у сферах оборони, міграції та правоохоронної діяльності.

Раніше повідомлялося, що очільник британського уряду Енді Бернем заявив, що після приходу на посаду отримав підтвердження від спецслужб щодо спроб Москви вплинути на результати голосування 2016 року про вихід країни з ЄС. 

Під час візиту до Берліна та зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем Бернем наголосив, що Велика Британія має припинити оборонятися й почати відкрито говорити про загрози з боку ворожих держав.

Теги: Велика Британія Європейський Союз переговори Енді Бернем

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