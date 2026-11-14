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Росія вимагає від Британії відмовитися від ядерного щита для Європи – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія вимагає від Британії відмовитися від ядерного щита для Європи – The Telegraph
Британський атомний підводний човен з балістичними ракетами HMS Vanguard
фото з відкритих джерел

Велика Британія – єдина європейська країна, яка використовує свої підводні човни з ядерною зброєю для загальної оборони НАТО

Росія вимагає, щоб Велика Британія відмовилася від можливості використовувати свій ядерний арсенал для захисту інших європейських країн. Ця пропозиція включена до переліку вимог, складеного російськими переговірниками для обговорення питань щодо припинення війни в Україні. Як інформує «Главком», про це пише The Telegraph.

У виданні нагадали, що Велика Британія – єдина європейська країна, яка задіює свої підводні човни з ядерною зброєю для загальної оборони НАТО. Нещодавно британський прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що безпека континенту не підлягає обговоренню з Росією.

Зазначається, що в програмному документі російської сторони міститься заклик до НАТО вивести свої війська зі Східної Європи та країн Балтії, виключити Фінляндію з альянсу та взяти на себе зобов’язання не відправляти війська в Україну. Нібито лише після цього російський диктатор Володимир Путін розгляне питання про припинення вогню.

Також у документі міститься заклик припинити постачання західної зброї, військової техніки та продукції в Україну. Окремо Москва вимагає не виключати членство України в НАТО.

Крім того, у виданні додали, що РФ хоче зберегти за собою контроль над окупованими територіями України після закінчення війни. В обмін на це Москва могла б схвалити вступ України до Євросоюзу, але за умови, що країна буде виключена із загальної оборонної політики блоку.

Нагадаємо, РФ підготувала новий перелік вимог до США та європейських країн щодо майбутньої системи безпеки на континенті. Серед них – виведення військ НАТО з держав, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, припинення західної військової допомоги Україні та обмеження ядерних гарантій Франції і Великої Британії для інших європейських країн. 

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу, що Кремль намагається перетворити переговори про завершення війни на обговорення всієї системи європейської безпеки.

До слова, під час переговорів в Абу-Дабі російська делегація знову порушила питання гарантій безпеки, які Москва висувала ще до повномасштабного вторгнення. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що без формування нової системи безпеки домовленості неможливі.

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Теги: Велика Британія росія ядерна зброя Європа безпека

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