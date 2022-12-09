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Премʼєр Індії скасував саміт із Путіним

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Премʼєр Індії скасував саміт із Путіним
Нарендра Моді та Володимир Путін на минулорічному саміті в Нью-Делі 6 грудня 2021 року
фото: Money Sharma/AFP/Getty Images

Російсько-індійський саміт відбувався щороку з початку 2000-х 

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді скасував персональний саміт із президентом РФ Володимиром Путіним цього року. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами одного із джерел агентства, рішення індійського премʼєра повʼязане з війною в Україні, зокрема – з російськими погрозами застосувати ядерну зброю.

Джерела Bloomberg вказують, що скасування саміту не означає погіршення відносин між Делі і Москвою, проте, за їх словами, Моді вважає, що зустріч з російським президентом зараз не принесе йому вигод.

Bloomberg також цитує не названого на імʼя російського чиновника, за словами якого те, що саміт не відбудеться, стало зрозумілим ще у вересні. Тоді на саміті Шанхайської організації співпраці в Узбекистані Моді заявив Путіну, що нинішня доба – «не доба війни», фактично прямо закликавши його шукати миру з Україною.

У Кремлі також повідомили про те, що саміт цього року не відбудеться.

«Цього не буде цього року», – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков про перспективи саміту Путіна і Моді, повідомила російська державна служба новин ТАСС.

Моді та Путін зустрілися у вересні на полях саміту регіонального блоку безпеки в Узбекистані та кілька разів говорили по телефону цього року, зокрема на тему вторгнення Росії в Україну.

Агентство додає, що уряд Моді намагається балансувати між Москвою, ключовим постачальником зброї та дешевої енергії, та США та їхніми союзниками, які запровадили санкції та обмежили ціни на російську нафту.  

Саміт за участі президента РФ і премʼєра Індії був щорічним.  Це буде лише другий випадок, коли лідери Індії та Росії не зустрічалися віч-на-віч з 2000 року. Саміт, який зазвичай проводився в грудні, був скасований лише один раз у 2020 році в розпал пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, у вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді заявив, що нібито робить усе для того, щоб війна в Україні припинилася. Водночас російський диктатор виступив з черговими звинуваченнями на адресу України, заявивши, буцімто це Київ хоче продовження війни і відмовляється від переговорів. 

До слова, Росія продовжує завдавати масових ударів по Україні, але деякі міжнародні експерти з безпеки запевняють, що поставки зброї в країні закінчуються, особливо сучасних високоточних ракет. Експерти зауважують, що Росія все частіше використовує ракети класу «земля-повітря» для ураження наземних цілей, що може свідчити про нестачу більш відповідних боєприпасів.

Читайте також: Війна в Україні. Чому мовчить Індія?

 

 

Теги: чиновник диктатор земля Індія міністр повітря президент путін росія саміт санкції війна

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