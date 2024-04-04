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На Вінниччині затримано хакера, який створив фейкове «відеозвернення» одного з ексочільників ЗСУ

glavcom.ua
На Вінниччині затримано хакера, який створив фейкове «відеозвернення» одного з ексочільників ЗСУ
Хакер намагався розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві
фото: СБУ

Хакер поширив відео у соцмережі TikTok

На Вінниччині Служба безпеки України затримала місцевого хакера, який за допомогою комп’ютерних програм створив фейкове «відеозвернення» одного з колишніх високопосадовців ЗСУ. Про це повідомляє СБУ.

Хакер поширив відео у соцмережі TikTok. У цьому «виступі» лунали провокативні заклики до насильницького захоплення держустанов України та вчинення масових заворушень на вулицях столиці.

Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві та інших регіонах нашої держави.

Зокрема, СБУ викрила ще трьох проросійських агітаторів: у Донецькій області затримано мешканця Краматорська, ідеологічного прихильника рашизму. На Прикарпатті кіберфахівці СБУ викрили прихильника депутата держдуми РФ Леоніда Слуцького – очільника прокремлівської партії ЛДПР. У Київській області затримано колишнього депутата Фастівської міськради від забороненої партії ОПЗЖ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Злочинні дії агітатора з Вінниччини додатково кваліфіковано за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Як повідомляє пресцентр СБУ, затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату.

Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.

Теги: СБУ росія Україна хакер Вінниця війна колабораціонізм арешт Вінниччина

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