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Олександр Михельсон Журналіст

«У травні – на шашлики!» Для тих, хто цим дорікає третій рік

glavcom.ua
Президент України Володимир Зеленський 6 червня 2021 року провів час із журналістами та приготував для них шашлик
фото з відкритих джерел

Хто скиглить – усе одно скиглитиме

Я вже колись писав поміж іншим, але висловлюся чітко.

За всієї мої, м'яко кажучи, антипатії до Зеленського, не кажучи вже про «Слуг», я не розумію оцього: ай, ой, вони нам обіцяли шашлики, а потім – швидке визволення Криму, а вийшло ніх@а!

Тобто:

  1. А власних мізків у вас не було, да? От вам «обіцяли» – і все, і ви як вівці ото? То чиї це проблеми?
  2. А якби вам (ну добре, «нам») уже тоді сказали, що це на роки й роки – що помінялось би? Хто щось робить – усе одно щось робили б. Хто скиглить – усе одно скиглили б. От що помінялось би?!
  3. Тому, не будьмо дітьми. Авжеж, для нашого покоління це дещо ого-го. Але наші пращури переживали, ну скажімо чесно, й не таке. Хіба ми гірші?)))

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Джерело
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Теги: соціум влада війна

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Олександр Михельсон

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