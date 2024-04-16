«У травні – на шашлики!» Для тих, хто цим дорікає третій рік
Хто скиглить – усе одно скиглитиме
Я вже колись писав поміж іншим, але висловлюся чітко.
За всієї мої, м'яко кажучи, антипатії до Зеленського, не кажучи вже про «Слуг», я не розумію оцього: ай, ой, вони нам обіцяли шашлики, а потім – швидке визволення Криму, а вийшло ніх@а!
Тобто:
- А власних мізків у вас не було, да? От вам «обіцяли» – і все, і ви як вівці ото? То чиї це проблеми?
- А якби вам (ну добре, «нам») уже тоді сказали, що це на роки й роки – що помінялось би? Хто щось робить – усе одно щось робили б. Хто скиглить – усе одно скиглили б. От що помінялось би?!
- Тому, не будьмо дітьми. Авжеж, для нашого покоління це дещо ого-го. Але наші пращури переживали, ну скажімо чесно, й не таке. Хіба ми гірші?)))
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