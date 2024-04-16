«У травні – на шашлики!» Для тих, хто цим дорікає третій рік

Президент України Володимир Зеленський 6 червня 2021 року провів час із журналістами та приготував для них шашлик

Хто скиглить – усе одно скиглитиме

Я вже колись писав поміж іншим, але висловлюся чітко.

За всієї мої, м'яко кажучи, антипатії до Зеленського, не кажучи вже про «Слуг», я не розумію оцього: ай, ой, вони нам обіцяли шашлики, а потім – швидке визволення Криму, а вийшло ніх@а!

Тобто: