Нетаньяху висловився щодо можливого нападу Ірану на Ізраїль

«Роки Іран працює проти нас як безпосередньо, так і через своїх емісарів, і тому Ізраїль працював проти Ірану і його емісарів, як в обороні, так і в нападі», – Нетаньяху

4 квітня з'явилася інформація, що Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. На фоні таких заяв прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відповів, що Ізраїль зможе себе захистити і діятиме згідно з простим принципом. Про це він заявив на засіданні комісії міністрів з питань національної безпеки.

«Роки Іран працює проти нас як безпосередньо, так і через своїх емісарів, і тому Ізраїль працював проти Ірану і його емісарів, як в обороні, так і в нападі», – йдеться у заяві.

Біньямін Нетаньяху зазначив, що «Ізраїль знає як захистити себе та буде діяти за простим принципом: той, хто заподіє шкоду країні або планує заподіяти – ми заподіємо йому шкоду».

Нагадаємо, що 1 квітня консульство Ірану, яке знаходиться в сирійській столиці Дамаску, було зруйноване внаслідок ракетного удару. За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, удар по будівлі консульства наніс Ізраїль.

Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану.

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

Внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. ЗМІ зазначають, що американська розвідка ЦРУ попередила Ізраїль про військову відповідь з боку Ірану протягом 48 годин.