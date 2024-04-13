Байден перериває вихідні через ситуацію на Близькому Сході

Байден заявив у п'ятницю, що «рано чи пізно» очікує нападу Ірану на Ізраїль

Загроза іранського нападу на Ізраїль залишається реальною

Президент США Джо Байден терміново повертається до Вашингтона, щоб обговорити з командою національної безпеки «напруженість» на Близькому Сході. Про це пише The Guardian.

Джо Байден мав провести вихідні в штаті Делавер у своїй пляжній резиденції, але в суботу терміново вирушив до Білого дому.

Це сталося після того, як Байден заявив у п'ятницю, що «рано чи пізно» очікує нападу Ірану на Ізраїль, і звернувся до Тегерана з останнім закликом «не робити цього».

Раніше речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі попередив, що загроза іранського нападу на Ізраїль залишається реальною, незважаючи на зусилля Вашингтона, спрямовані на стримування серйозної ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, у суботу, 13 квітня, Іран заявив, що пов’язане з Ізраїлем судно було захоплене в Ормузькій протоці.

Як повідомлялося, Іран готується до атаки на Ізраїль. The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела зазначає, що Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі. Зокрема, атака може статися впродовж декількох днів.

Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби в регіон Близького Сходу на тлі підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль. Про це журналістам низки американських ЗМІ, зокрема CNN, повідомив неназваний представник Пентагону.

Президент США Джо Байден заявив журналістам у Білому домі в п’ятницю, що він очікує, що Іран рано чи пізно нападе на Ізраїль, втім закликав цього не робити

До слова, низка країн на тлі новин про підготовку Ірану до атаки на Ізраїль просять своїх громадян не відвідувати ці країни.