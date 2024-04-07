Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ймовірна атака на Ізраїль: Іран звернувся до США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ймовірна атака на Ізраїль: Іран звернувся до США
фото з відкритих джерел

США офіційно не коментували дану інформацію

Іран звернувся до США із заявою «не заважати та відійти в бік», оскільки країна збирається атакувати Ізраїль у відповідь на нещодавній удар по іранському посольству в Сирії, у результаті якого загинуло сім людей. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що заступник голови адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшиді у письмовому посланні до Вашингтона «попередив США, щоб вони не потрапили в пастку Нетаньягу». 

«США повинні відійти вбік, щоб їх не вдарили. У відповідь США попросили Іран не завдавати ударів по американських цілях», – сказав Джамшиді.

США офіційно не коментували дану інформацію.

Нагадаємо, що Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії.

Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану. 

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

Згодом 4 квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. Видання зазначає, що американська розвідка ЦРУ попередила Ізраїль про військову відповідь з боку Ірану протягом 48 годин.

На фоні ймовірного нападу Ірану на території Ізраїлю блокують GPS, щоб порушити можливу роботу ракет і безпілотників. Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах.

Згодом Іран посилив погрози Ізраїлю через авіаудар, у результаті якого загинуло сім людей та заявив, що «наші хоробрі чоловіки покарають сіоністський режим».

Також США готуються до можливої атаки Ірану на ізраїльські або американські об’єкти.

Читайте також:

Теги: США Ізраїль Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін прагне створити з Харкова «санітарну зону»
Путін прагне створити з Харкова «санітарну зону»
2 квiтня, 22:18
Функції такої спецтехніки включають розвідку, патрулювання, зв’язок, супровід і обслуговування
Дві країни ЄС передадуть Україні пакет військової допомоги на €400 млн
19 березня, 00:22
Трамп серйозно намагався вивести США з НАТО, і можливо, спробує зробити це знову, вважають експерти
Якщо Трамп переможе, що чекає Україну – прогноз американських експертів
23 березня, 12:02
Під час перевірки було проінспектовано роботу десятьох позаштатних військово-лікарських комісій при столичних військкоматах
Мінздоров'я завершило перевірку київських ВЛК: які проблеми виявлено
27 березня, 19:05
Окупанти перекидають додаткові сили на Куп’янський напрямок: аналіз ISW
Окупанти перекидають додаткові сили на Куп’янський напрямок: аналіз ISW
30 березня, 04:50
Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео)
Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео)
3 квiтня, 00:51
У Верховній Раді запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників
Нова концепція бронювання співробітників, вибухи у Курську: головне за ніч
3 квiтня, 06:05
На один з пристроїв воїнів, де був месенджер Signal, надійшло повідомлення про конкретну дату та місце шикування військовослужбовців
Удар по 128-й бригаді у Запорізькій області: СБУ назвала ймовірну версію
4 квiтня, 15:46
Майже 300 дітей необхідно евакуювати із Сумщини
У Сумській області оголошено примусову евакуацію дітей із двох громад
5 квiтня, 22:58

Політика

Пеллегріні переміг на виборах у Словаччині: хто це такий, що це означає для України
Пеллегріні переміг на виборах у Словаччині: хто це такий, що це означає для України
Ймовірна атака на Ізраїль: Іран звернувся до США
Ймовірна атака на Ізраїль: Іран звернувся до США
Затримка допомоги від США: Канада заявила про підтримку Україні
Затримка допомоги від США: Канада заявила про підтримку Україні
CNN: Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні
CNN: Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні
Bloomberg: Китай постачає Росії дані супутникової розвідки
Bloomberg: Китай постачає Росії дані супутникової розвідки
У Словаччині обрали президента: неочікувані результати
У Словаччині обрали президента: неочікувані результати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Росія готує наступ на травень-червень: представник РНБО назвав напрямки
25K
Демобілізація військових: нардеп озвучив проблему, з якою зіткнулася Верховна Рада
12K
У столичному метро спалахнула пожежа (відео)
11K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
7074
Bild: Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни
6289
Як пенсіонерам отримати грошову допомогу від ООН: роз’яснення

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:36
ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
Вчора, 19:25
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
5 квiтня, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
5 квiтня, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
5 квiтня, 18:18

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua