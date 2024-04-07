Ймовірна атака на Ізраїль: Іран звернувся до США

США офіційно не коментували дану інформацію

Іран звернувся до США із заявою «не заважати та відійти в бік», оскільки країна збирається атакувати Ізраїль у відповідь на нещодавній удар по іранському посольству в Сирії, у результаті якого загинуло сім людей. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що заступник голови адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшиді у письмовому посланні до Вашингтона «попередив США, щоб вони не потрапили в пастку Нетаньягу».

«США повинні відійти вбік, щоб їх не вдарили. У відповідь США попросили Іран не завдавати ударів по американських цілях», – сказав Джамшиді.

США офіційно не коментували дану інформацію.

Нагадаємо, що Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії.

Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану.

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

Згодом 4 квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. Видання зазначає, що американська розвідка ЦРУ попередила Ізраїль про військову відповідь з боку Ірану протягом 48 годин.

На фоні ймовірного нападу Ірану на території Ізраїлю блокують GPS, щоб порушити можливу роботу ракет і безпілотників. Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах.

Згодом Іран посилив погрози Ізраїлю через авіаудар, у результаті якого загинуло сім людей та заявив, що «наші хоробрі чоловіки покарають сіоністський режим».

Також США готуються до можливої атаки Ірану на ізраїльські або американські об’єкти.