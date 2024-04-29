Суд у Гаазі може видати ордер на арешт Нетаньягу

The New York Times: Ізраїльські та іноземні чиновники вважають, що суд розглядає ордери на арешт лідерів ХАМАС

Влада Ізраїлю готується до видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі ордерів на арешт прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу та інших високопосадовців через військову операцію в Секторі Гази. Про це повідомили The New York Times відразу п'ять обізнаних джерел.

За їхніми словами, ізраїльська влада може бути звинувачена у надмірно жорсткій відповіді на напад на Ізраїль, який бойовики палестинського руху ХАМАС вчинили 7 жовтня. Ще одним приводом для звинувачення може бути перешкоджання доставці гуманітарної допомоги до Сектору Гази.

Водночас суд розглядає видачу ордерів на арешт лідерів ХАМАСу. Однак незрозуміло, кому вони можуть бути пред'явлені і за які злочини говорять джерела The New York Times.

Як зазначає видання, подібне рішення МКС у більшості країн світу буде сприйнято як принизливий моральний закид на адресу Ізраїлю, який протягом усієї війни в Секторі Гази стикався з негативною міжнародною реакцією. Також, за словами одного із джерел The New York Times, це може вплинути на військову кампанію проти ХАМАСу.

Головний прокурор МКС Карім Хан до цього підтвердив, що його команда розслідує інциденти під час війни Ізраїлю та ХАМАСу. В офісі Нетаньягу зазначили, що будь-яке втручання МКС «створить небезпечний прецедент, який загрожує солдатам та чиновникам усіх демократичних країн, які борються з диким тероризмом та безглуздою агресією».

За даними ізраїльської газети Maariv, Нетаньягу дуже стривожений можливістю видачі ордера на арешт і останніми днями намагався запобігти такому розвитку подій. Зокрема, він провів безліч телефонних розмов у спробі скасувати потенційне переслідування, включаючи розмову із президентом США Джо Байденом.

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Їх запідозрили у «незаконній депортації населення (дітей) із окупованих територій України» до Росії. У Кремлі після цього заявили, що Росія не визнає юрисдикцію МКС та вважає рішення суду нікчемними з юридичної точки зору.

Суд у Гаазі входить до структур ООН. Він був заснований відповідно до Римського статуту, підписаного 1998 року. МКС має мандат на проведення суду над фізичними особами, але не державами. У його компетенцію входить притягнення до відповідальності за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль найближчими днями посилить дипломатичний і військовий тиск на терористичну організацію ХАМАС через відмову звільнити заручників.