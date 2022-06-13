Прем'єри країн Західних Балкан збираються до Києва

Прем'єри Албанії та Північної Македонії підтримали пропозицію колеги з Чорногорії відвідати Київ

Прем’єри Чорногорії, Албанії і Північної Македонії хочуть своїм візитом надіслати сильніший меседж на підтримку України

Прем'єр-міністр Еді Рама Албанії та глава уряду Північної Македонії Димитар Ковачевський підтримали пропозицію прем'єра Чорногорії Дрітана Абазовича відвідати Київ. Про це повідомляє «Балканський оглядач».

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський запросив Абазовича до української столиці. Очільник уряду Чорногорії прийняв запрошення українського президента та запропонував ідею спільного візиту до Києва прем’єр-міністрів країн Західних Балкан, в першу чергу, членів НАТО, «щоб надіслати сильніший меседж підтримки із Західних Балкан на підтримку суверенітету і цілісності України».

13 червня стало відомо, що прем'єри Албанії та Північної Македонії підтримали пропозицію колеги з Чорногорії.

Тепер залишилося домовитися про дату, констатують чорногорські медіа.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну вже цього тижня.

Натомість Німеччина поки не підтверджує візит канцлера Олафа Шольца до Києва.

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