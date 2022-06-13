Франція назвала дату візиту Макрона в Україну

Останній візит голови французької держави до України був 8 лютого цього року

Президент Франції приїде до України після його поїздки до Молдови

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну вже цього тижня. Про це заявив перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель в коментарі «Суспільному».

За інформацією Кассанеля, візит запланований на середу, 15 червня. Макрон приїде до України після його поїздки до Молдови.

Варто зазначити, що останній візит голови французької держави до України був 8 лютого цього року.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон цього тижня відвідає Румунію та Молдову, візит до Києва поки що не запланований. Натомість Німеччина поки не підтверджує візит Шольца до Києва. Як повідомлялося, Шольц збирається приїхати в Україну. Вже в червні може відбутися спільний візит з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.