Прем'єріада у Британії: опитування визначило впевненого лідера
У перегонах за посаду прем’єра Великої Британії залишилися Сунак та Трасс
Близько 60% членів Консервативної партії Великої Британії мають намір підтримати міністра закордонних справ Ліз Трасс на майбутніх виборах лідера партії і, відповідно, прем'єр-міністра країни. Так дані опитування компанії YouGov, повідомляє Sky News.
Так, за Трас збираються проголосувати 60% консерваторів, за ексміністра фінансів Ріші Сунака – 26%, не визначились чи не планують віддавати свій голос 14% членів партії.
Крім того, 19% опитаних вважають, що Сунак у разі перемоги на виборах може привести Консервативну партію до перемоги на наступних парламентських виборах. При цьому 39% респондентів вважають, що саме Трасс могла б протистояти лейбористам.
Нагадаємо, у перегонах за посаду прем’єра Великої Британії залишилися Сунак та Трасс, решта претендентів вибула з боротьби.
Згідно зі встановленими процедурами, 4 серпня розпочнеться голосування рядових членів правлячої партії, а 5 вересня буде оголошено ім'я нового лідера.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс під час свого виступу на Другому саміті перших леді та джентльменів пообіцяла збільшувати допомогу Україні після кожного ракетного обстрілу росіянами українських міст.
Також Трасс має намір свій перший дзвінок на новій посаді здійснити президентові України Володимиру Зеленському.
Також глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс стала єдиним кандидатом у прем'єри Великобританії, яка заявила про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на G20. Інші кандидати на других теледебатах сказали, що не стали б зустрічатися з російським президентом.
Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.
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