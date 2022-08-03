Прем'єріада у Британії: опитування визначило впевненого лідера

Під час візиту до Естонії у грудні 2021 року Ліс Трасс проїхалася на танку

У перегонах за посаду прем’єра Великої Британії залишилися Сунак та Трасс

Близько 60% членів Консервативної партії Великої Британії мають намір підтримати міністра закордонних справ Ліз Трасс на майбутніх виборах лідера партії і, відповідно, прем'єр-міністра країни. Так дані опитування компанії YouGov, повідомляє Sky News.

Так, за Трас збираються проголосувати 60% консерваторів, за ексміністра фінансів Ріші Сунака – 26%, не визначились чи не планують віддавати свій голос 14% членів партії.

Крім того, 19% опитаних вважають, що Сунак у разі перемоги на виборах може привести Консервативну партію до перемоги на наступних парламентських виборах. При цьому 39% респондентів вважають, що саме Трасс могла б протистояти лейбористам.

Нагадаємо, у перегонах за посаду прем’єра Великої Британії залишилися Сунак та Трасс, решта претендентів вибула з боротьби.

Згідно зі встановленими процедурами, 4 серпня розпочнеться голосування рядових членів правлячої партії, а 5 вересня буде оголошено ім'я нового лідера.

Ліз Трасс у Консервативній партії пані Трасс вважається однією з фаворитів у боротьбі не лише за посаду прем’єра. З 2015 по 2021 рік обіймала посади міністра довкілля та сільського господарства, міністра юстиції та лорда-канцлера, головного секретаря державної скарбниці, міністра зовнішньої торгівлі та міністра у справах жінок та рівності. У 2021 році Ліз Трасс була призначена міністеркою закордонних справ у другому уряді Бориса Джонсона. Протягом свого перебування на посаді голови британського МЗС Ліз Трасс, як і Борис Джонсон, послідовно висловлювала чітку проукраїнської позиції, засуджуючи російську агресію в Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс під час свого виступу на Другому саміті перших леді та джентльменів пообіцяла збільшувати допомогу Україні після кожного ракетного обстрілу росіянами українських міст.

Також Трасс має намір свій перший дзвінок на новій посаді здійснити президентові України Володимиру Зеленському.

Також глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс стала єдиним кандидатом у прем'єри Великобританії, яка заявила про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на G20. Інші кандидати на других теледебатах сказали, що не стали б зустрічатися з російським президентом.

Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.