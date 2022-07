Дебати у Британії: ведуча втратила свідомість під час промови Трасс про Путіна

У Британії теледебати між кандидатами на пост прем'єра перервалися через те, що ведуча програми Кейт МакКанн втратила свідомість. Про це повідомляє телеканал Talk TV в Twitter.

Дебати проходили між колишнім очільником Мінфіну Британії Ріші Сунаком і міністеркою закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс.

Під час виступу Трасс був чутний гуркіт, ефір різко перервався.

«Кейт МакКанн (ведуча - ред.) втратила свідомість в прямому ефірі сьогодні ввечері, і незважаючи на те, що в неї все гаразд, за порадою медиків ми не відновимо дебати. Ми приносимо вибачення нашим глядачам і слухачам», – йдеться в повідомленні телеканалу.

Зазначимо, що ведуча втратила свідомість під час промови Ліз Трасс про дії президента Росії Володимира Путіна, який кидає виклик демократії.

Kate McCann fainted on air tonight and although she is fine, the medical advice was that we shouldn't continue with the debate. We apologise to our viewers and listeners.