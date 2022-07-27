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    Політика

    Дебати у Британії: ведуча втратила свідомість під час промови Трасс про Путіна

    У Британії раптово перервалися теледебати кандидатів у прем'єри - Дебати у Британії: ведуча втратила свідомість під час промови Трасс про Путіна
    У Британії раптово перервалися теледебати кандидатів у прем'єри
    фото: кадр з відео

    Під час виступу Трасс був чутний гуркіт, ефір різко перервався

    У Британії теледебати між кандидатами на пост прем'єра перервалися через те, що ведуча програми Кейт МакКанн втратила свідомість. Про це повідомляє телеканал Talk TV в Twitter.

    Дебати проходили між колишнім очільником Мінфіну Британії Ріші Сунаком і міністеркою закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс.

    Під час виступу Трасс був чутний гуркіт, ефір різко перервався.

    «Кейт МакКанн (ведуча - ред.) втратила свідомість в прямому ефірі сьогодні ввечері, і незважаючи на те, що в неї все гаразд, за порадою медиків ми не відновимо дебати. Ми приносимо вибачення нашим глядачам і слухачам», – йдеться в повідомленні телеканалу.

    Зазначимо, що ведуча втратила свідомість під час промови Ліз Трасс про дії президента Росії Володимира Путіна, який кидає виклик демократії.


    Раніше Трас заявила про готовність зустрітися з Путіним на G20.

    Нагадаємо, за результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у середу, участь у виборах братимуть двоє кандидатів – колишній міністр фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

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    Теги: путін партії Велика Британія дебати
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    Дебати у Британії: ведуча втратила свідомість під час промови Трасс про Путіна