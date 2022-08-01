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Британія передасть Україні кілька військових кораблів зі свого флоту

Мар’яна Мигаль
Вчора, 09:27 glavcom.ua
Британія передасть Україні кілька військових кораблів зі свого флоту
фото з відкритих джерел

Кораблі перероблять, оновлять і додадуть спеціальне обладнання, необхідне Україні

Велика Британія найближчим часом передасть Україні кілька військових кораблів. ВСУ вже проходять відповідні навчання. Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у коментарі «Суспільному».

За словами Пристайка, він відвідав військовий морський корабель, який найближчим часом буде переданий Україні.

«На ньому вже зараз проходять навчання наші військові. Вони керують кораблем, вони керують зброєю. Таких кораблів буде декілька», - зазначив дипломат.

Пристайко нагадав, що після початку повномасштабної війни в Україні Туреччина повністю закрила протоки в Чорному морі для військових кораблів.

«Наші пріоритети зрушилися. Нам зараз потрібні протимінні кораблі. 2 - це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які знаходяться на озброєнні військових морських сил Її Величності», – зазначив посол.

За його словами, ці кораблі перероблять, оновлять і додадуть спеціальне обладнання, необхідне Україні.

«Але це не тільки два кораблі. У них є більше того ж класу. І на наявних кораблях зараз проходять навчання наші офіцери і моряки», – підсумував посол.

Раніше повідомлялося, що британський депутат пропонує вигнати посольство Росії за заклики до вбивства «азовців». Також повідомлялося, що Збройні Сили України вже використовують на фронті як армійську протиповітряну оборону британські зенітно-ракетні комплекси малої дальності Stormer HVM.

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Теги: Велика Британія війна окупація

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