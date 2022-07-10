Претенденти на посаду прем’єра Британії обіцяють податкові послаблення

Джеремі Хант (ліворуч) і Саджид Джавід прагнуть зайняти посаду прем'єр-міністра Великої Британії на обіцянках зниження податків

Місце Бориса Джонсона хочуть зайняти колишні міністри двох останніх консервативних урядів

Кандидати на лідерство у правлячій Консервативній партії Великої Британії – і, відповідно, на посаду прем’єр-міністра британського уряду – обіцяють скасувати заплановане канцлером скарбниці Ріші Сунаком підвищення корпоративного податку. Про це пише видання The Telegraph.

Цими кандидатами є колишній міністр охорони здоров’я в уряді Бориса Джонсона Саджид Джавід та попередних самого Джонсона на посаді міністра закордонних справ Джеремі Хант.

В інтерв’ю The Telegraph вони заявили, що скасують підвищення корпоративного податку. Натомість політики взагалі планують його зниження з 25 до 15%.

Джавід також пообіцяв розібратися із неоднозначними змінами у національному медичному страхуванні, які відбулися саме за його керівництва профільним міністерством.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.