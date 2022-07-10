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    Політика

    Претенденти на посаду прем’єра Британії обіцяють податкові послаблення

    Джеремі Хант (ліворуч) і&nbsp;Саджид Джавід прагнуть зайняти посаду прем'єр-міністра Великої Британії на обіцянках зниження податків - Претенденти на посаду прем’єра Британії обіцяють податкові послаблення
    Джеремі Хант (ліворуч) і Саджид Джавід прагнуть зайняти посаду прем'єр-міністра Великої Британії на обіцянках зниження податків
    фото: The Telegraph

    Місце Бориса Джонсона хочуть зайняти колишні міністри двох останніх консервативних урядів

    Кандидати на лідерство у правлячій Консервативній партії Великої Британії – і, відповідно, на посаду прем’єр-міністра британського уряду – обіцяють скасувати заплановане канцлером скарбниці Ріші Сунаком підвищення корпоративного податку. Про це пише видання The Telegraph.

    Цими кандидатами є колишній міністр охорони здоров’я в уряді Бориса Джонсона Саджид Джавід та попередних самого Джонсона на посаді міністра закордонних справ Джеремі Хант.

    В інтерв’ю The Telegraph вони заявили, що скасують підвищення корпоративного податку. Натомість політики взагалі планують його зниження з 25 до 15%.

    Джавід також пообіцяв розібратися із неоднозначними змінами у національному медичному страхуванні, які відбулися саме за його керівництва профільним міністерством.

    Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

    Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

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    Теги: податки Велика Британія Боріс Джонсон
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    Претенденти на посаду прем’єра Британії обіцяють податкові послаблення