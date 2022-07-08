Британія отримає нового прем'єра: коли це відбудеться

Палата громад повернеться з літніх канікул до початку осені

Вибори пройдуть у два етапи

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Як повідомляє Financial Times, про це заявили депутати парламенту Великої Британії.

Зазначається, що вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

При цьому вибори пройдуть у два етапи. Спочатку буде оголошено конкурс, на якому члени парламенту від консерваторів оберуть двох головних претендентів на посаду прем'єра.

Після цього всі учасники Консервативної партії, яких налічується понад 100 тис., оберуть нового лідера. Саме він займе пост глави консерваторів і прем'єр-міністра Британії.

За інформацією Financial Times, перший етап виборів планують завершити до 21 липня.

Нагадаємо, урядова криза у британському уряді виникла на тлі скандалу з Крісом Пінчером, «головним батогом Консервативної партії», який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Міністри та працівники уряду масово пішли у відставку та закликали піти з посади Джонсона. Щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.

Це вже не вперше, коли британський уряд вимагав відставки Джонсона. У квітні 2022 року 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти з посади. Тоді британському прем'єру вдалося залишитися. Під час голосування очільник уряду отримав вотум довіри серед обраних членів Консервативної партії 211 голосами проти 148.

7 липня Борис Джонсон все ж оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

Читайте також: