Президент Болгарії зробив антиукраїнську заяву

Румен Радев розкритивував контранступ України та заявив, що європейські економічні санкції проти Москви беззмістовні

Президент Болгарії Румен Радев вкотре виступив із антиукраїнською і проросійською заявою. Під час виступу на Софійському економічному форумі він піддав критиці український контрнаступ в 2023 році, звинувативши Україну і її європейський партнерів в загибелі сотні тисяч осіб. Свій виступ він також розмістив на своїй сторінці в Facebook, повідомив кореспондент «Главкому».

«Хто візьме на себе відповідальність за сотні тисяч жертв контрнаступу України, який багато європейських лідерів заохочували утопічним запевненням у перемозі над Росією? Які причини призвели до того, що, як зазначив генсек НАТО, сукупний валовий внутрішній продукт Заходу порівняно з Росією становить 25 до 1, а Росія виробляє в 3-4 рази більше боєприпасів і військової техніки? Тим часом роками насаджується припущення, що російська економіка впаде за кілька місяців, але європейські уряди падають, а європейські економічні санкції проти Москви втрачають сенс через купівлю російських енергоресурсів країнами Глобального Півдня», – зазначив болгарський президент.

Також, за його словами, «потрібні відверті відповіді на низку запитань, зокрема, як сталися відставання ЄС в інноваціях, енергетична криза та падіння конкурентоспроможності, нездатність гарантувати власну безпеку».

Раніше Румен Радев відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні через «позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні».

Нагадаємо, Радев звинуватив НАТО у причетності до війни Росії в Україні. За його словами, дозвіл Києву завдавати ударів по території РФ нібито створює ризик «ескалації» і «ядерного Армагеддону». Заява Радева збігається з тезами кремлівської пропаганди про те, що НАТО винне в тому, що Росія розв'язала війну проти України, і що зараз її перебіг веде до ядерної ескалації.

Також президент Болгарії назвав перемогу України над Росією «неможливою» і пов'язав війну із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.