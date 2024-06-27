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Президент Болгарії відмовився їхати на саміт НАТО через Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент Болгарії відмовився їхати на саміт НАТО через Україну
Румен Радев відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО
фото з відкритих джерел

Президент Болгарії довгий час відстоював прокремлівські позиції щодо війни в Україні

Президент Болгарії Румен Радев відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні через «позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні». Про це повідомляє болгарська «Радіо Свобода».

Як заявили в канцелярії Радева, у пропозиції щодо участі в саміті НАТО для президента Болгарії згадувалось, що він має «представити рамкові позиції», ухвалені урядом, і на їхній основі «затвердити та/або схвалити» документи.

«Глава держави не погоджується з окремими положеннями рамкових позицій, ухвалених Радою міністрів, що стосуються зобов'язань, які наша країна бере на себе у зв'язку з війною в Україні», – йдеться в повідомленні.

Що саме міститься в цих «рамкових позицій», не повідомляли ані президент Болгарії, ані уряд.

Суперечка стосовно болгарської делегації в НАТО тривала останні кілька днів. Минулого тижня уряд постановив відправити на саміт виконувача обов’язків прем’єр-міністра Дімітара Главчева паралельно з Руменом Радевим. Главчев у четвер запропонував, аби саме Радєв очолив делегацію Болгарії у Вашингтоні.

Конституція Болгарії передбачає, що країну на міжнародному рівні має представляти виконавча влада, обличчям якої наразі є Дімітар Главчев.

Як відомо, чинний президент Болгарії довгий час відстоював позиції щодо війни в Україні, які збігаються з позицією Кремля – що надання військової допомоги Києву лише затягує конфлікт, а ті, хто виступає за допомогу українському опору, є «любителями війни».

Нагадаємо, саміт НАТО, що відбудеться на початку липня у Вашингтоні, зосередиться на зміцненні перемоги України у довгостроковій перспективі.

Раніше стало відомо, що на саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні вже в липні, Україна не отримає запрошення до Альянсу, однак Києву нададуть «міст» до членства, сподіваючись, що цього буде достатньо.

Як повідомлялося, Європейські країни, що входять до НАТО, мають проблеми з набором нових військовослужбовців і можуть зіткнутися зі складнощами при мобілізації у разі конфлікту з Росією. 

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Теги: НАТО Болгарія Україна Румен Радев

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