У Болгарії через два місяці після виборів затверджено новий уряд

У країні за останні чотири роки відбулось сім дострокових виборів

У Болгарії Народні збори (парламент) затвердили склад нового уряду, запропонований найбільшою парламентською групою ГЄРБ, на чолі з прем’єром Росеном Желязковим. Про це повідомляє БНР та Novinite.

У голосуванні взяли участь 239 народних депутатів, за Желязкова проголосували 125, 114 – проти, ніхто не утримався.

Це ознаменувало офіційний перехід від тимчасового уряду до нової адміністрації. Новопризначені міністри склали присягу. Затвердження кабінету відбулося після угоди, досягнутої між партією ГЄРБ («Громадяни за європейський розвиток Болгарії»), Болгарською соціалістичною партією (БПС) та партією «Є такий народ», а партія «Демократія, права і свободи» підтримала уряд, не висуваючи своїх кандидатур на посади міністрів.

Відповідно до плану Желязкова, в уряді будуть три віцепрем'єр-міністри та 19 міністрів. З 19 міністрів 11 посад виділено для ГЄРБ, а по 4 – для БПС та «Є такий народ».

Як відомо, в Болгарії кілька років тривала політична криза через нездатність парламенту сформувати стабільний уряд. Як наслідок, у країні за останні чотири роки відбулось сім дострокових виборів.

Нагадаємо, ще в січні провідна правоцентристська партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ) оголосила, що припиняє переговори про формування уряду через розбіжності щодо кандидатури прем'єр-міністра.

Переговори про можливе формування спільного уряду між ГЄРБ, «Демократичною Болгарією», Болгарською соціалістичною партією та «Є такий народ» тривали протягом двох тижнів.

За даними ГЄРБ, причиною скасування перемовин є незгода «Демократичної Болгарії» на те, щоб кабінет міністрів очолив Росен Желязков, який майже 20 років працював з експрем’єром від ГЄРБ Бойко Борисовим.

До слова, у жовтні 2024 року Центральна виборча комісія Болгарії після обробки 100% протоколів оголосила остаточні результати проведених 27 жовтня дострокових парламентських виборів у країні. Про це повідомляє Novinite.

За даними ЦВК, правоцентристська партія ГЄРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова набирає 26,38%. На другому місці – партія «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» (ПП-ДБ) експремєра Кирила Петкова з 14,20% голосів.