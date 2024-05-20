Президент Болгарії зробив скандальну заяву про війну в Україні

Президент Болгарії заявив, що продовження війни є катастрофічним для всіх сторін

Президент Румен Радев вважає, що перемога України над Росією є «неможливою»

Президент Болгарії Румен Радев назвав перемогу України над Росією «неможливою» і пов'язав війну із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Про це повідомляє Euractiv.

Президент Болгарії заявив, що продовження війни є катастрофічним для всіх сторін.

«Кожен день, коли триває ця війна, є катастрофічним для України, Росії та всіх нас. Це неминуче впливає на всі сторони конфлікту. Це неминуче впливає на всі вибори – і в Європі, і в США, і скрізь у світі. На цих і наступних виборах ми будемо обирати між війною і миром. Кожен громадянин зобов'язаний це розуміти», – сказав Радев.

Відповідаючи на запитання журналіста, який сигнал замах на Фіцо послав Європі, болгарський президент говорив про російське вторгнення в Україну.

«Неприйнятно представляти продовження війни і неможливу перемогу над Росією як єдине можливе рішення», – заявив Радев.

Президент країни сказав, що вкрай небезпечно, щоб конфлікт між Росією і Україною розпалювався і в Європі, і щоб «голоси за мир зустрічалися пострілами».

«Спроба вбивства європейського прем'єр-міністра радикально налаштованим фанатиком через його підтримку миру свідчить про вкорінену нетерпимість до інакомислення та ненависті. Багато політиків, партій та ЗМІ зробили свій внесок у це, зображуючи кожен інший голос як проросійський, що є вкрай несправедливим і призводить до всіх цих негативних наслідків», – додав Радев.

Очільник Болгарії попередив, що якщо війна продовжиться, Україна стане «демографічно спустошеною країною, з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом, і це матиме надзвичайно серйозні наслідки не тільки для України, але й для всієї Європи».

Радєв закликав до політичних зусиль заради миру, а не до надання зброї: «Зі зброєю, без зброї – ми йдемо до однакового результату. Ми повинні це усвідомити. Різниця буде в тисячах людських жертв і зруйнованій країні (Україні), за відновлення якої нам доведеться заплатити», – сказав він, додавши, що «це неминуче».

Раніше президент Болгарії Румен Радев зробив нову заяву щодо російсько-української війни. Радев звинуватив Україну в тому, що вона «наполягає» на веденні війни, яку розпочала проти неї Росія.

Як повідомлялося, у розмові з президентом України Володимиром Зеленським глава Болгарії Румен Радев намагався уникати слова «війна» і натомість називав російську агресію «конфліктом». Зі свого боку, президент України поправив його заявивши, що в Україні війна, а не конфлікт.

До слова, уряд Ісламської Республіки Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана в результаті аварії вертольота.

Зазначимо, що чотири роки чотири місяці тому Іран збив український лайнер. Тоді загинули всі 176 людей на його борту, серед яких були громадяни шести країн – Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. У тому числі український екіпаж із дев'ятьох людей.

До слова, у 2023 році Іран засудив десяток військових, але навіть не надав їх імен Україні. Україна і інші країні звернулися у Міжнародний суд, аби Іран визнав вину і сплати справедливу компенсацію за збиття українського лайнера.