Міністри освіти і науки України та Болгарії підписали угоду про співробітництво

Лісовий запросив Цокова відвідати українську столицю та подивитися, як функціонують заклади освіти та наукові установи під час повномасштабної війни

Перша міжнародна угода у 2025 році

Міністри освіти і науки України Оксен Лісовий та Болгарії Галін Цоков підписали угоду про співробітництво та обміни. Про це Лісовий повідомив у Фейсбуці.

«Перша міжнародна угода у 2025 році. Сьогодні підписали з міністром освіти і науки Болгарії новий протокол про співробітництво та обміни», – зазначив він.

Документ закладає основи для співпраці на наступні чотири роки за напрямками:

академічна мобільність студентів, науковців;

підвищення кваліфікації та обміни вчителів в Україні й Болгарії;

підтримка учнів, які належать до національних меншин та забезпечення їхнього права вивчати рідну мову на всіх освітніх рівнях у комунальних закладах загальної середньої освіти України й Болгарії;

пряма співпраця закладів вищої освіти обох країн у межах програм "Еразмус+", «Горизонт Європа» та інших програм Європейського Союзу.

Також Лісовий поінформував, що запросив Цокова відвідати українську столицю для продовження діалогу, а також подивитися, як функціонують заклади освіти та наукові установи під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, уряд Республіки Корея профінансував друк маже 300 тисяч примірників підручників з географії для 10 класу.

Окрім того, за період з квітня до серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23 448 студентів чоловічої статі віком понад 30 років, які мали академічну неуспішність чи не з’являлися на заняттях. Про це повідомив заступник міністра Михайло Винницький.