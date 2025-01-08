Міністри освіти і науки України та Болгарії підписали угоду про співробітництво
Перша міжнародна угода у 2025 році
Міністри освіти і науки України Оксен Лісовий та Болгарії Галін Цоков підписали угоду про співробітництво та обміни. Про це Лісовий повідомив у Фейсбуці.
«Перша міжнародна угода у 2025 році. Сьогодні підписали з міністром освіти і науки Болгарії новий протокол про співробітництво та обміни», – зазначив він.
Документ закладає основи для співпраці на наступні чотири роки за напрямками:
- академічна мобільність студентів, науковців;
- підвищення кваліфікації та обміни вчителів в Україні й Болгарії;
- підтримка учнів, які належать до національних меншин та забезпечення їхнього права вивчати рідну мову на всіх освітніх рівнях у комунальних закладах загальної середньої освіти України й Болгарії;
- пряма співпраця закладів вищої освіти обох країн у межах програм "Еразмус+", «Горизонт Європа» та інших програм Європейського Союзу.
Також Лісовий поінформував, що запросив Цокова відвідати українську столицю для продовження діалогу, а також подивитися, як функціонують заклади освіти та наукові установи під час повномасштабної війни.
Нагадаємо, уряд Республіки Корея профінансував друк маже 300 тисяч примірників підручників з географії для 10 класу.
Окрім того, за період з квітня до серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23 448 студентів чоловічої статі віком понад 30 років, які мали академічну неуспішність чи не з’являлися на заняттях. Про це повідомив заступник міністра Михайло Винницький.
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