Президент Болгарії зробив нову гучну заяву про війну в Україні

Радев звинуватив НАТО у причетності до війни Росії в Україні

Дозвіл союзників бити Україні по РФ західною зброєю веде до «ядерного Армагеддону». Про це заявив президент Болгарії Румен Радев, повідомляє болгарська служба «Радіо Свобода».

Президент Болгарії Радев звинуватив НАТО у причетності до війни Росії в Україні. А дозвіл Києву завдавати ударів по території РФ створює ризик «ескалації" і «ядерного Армагеддону».

Зазначається, що заява Радева збігається з тезами кремлівської пропаганди про те, що НАТО винна в тому, що Росія розв'язала війну проти України, і що зараз її перебіг веде до ядерної ескалації.

«З рішенням дозволити удари із застосуванням західної зброї вглиб Росії й формалізацією відправки радників і інструкторів на саму лінію фронту, ці червоні лінії вже були порушені, і, на жаль, наші політики стають частиною деяких таких неадекватних рішень з усіма наслідками, що випливають з цього», – вважає лідер Болгарії.

Радев також прокоментував свою позицію щодо відправки військ на фронт в Україні.

Минулого тижня він відвідав Угорщину, де разом зі своїм угорським колегою Тамашем Шуйоком висловився проти введення військ в Україну. Згодом тимчасово виконуючий обов'язки міністра Дімітар Главчев заявив, що ця тема взагалі не стоїть на порядку денному.

Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев назвав перемогу України над Росією «неможливою» і пов'язав війну із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

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