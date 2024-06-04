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Президент Болгарії зробив нову гучну заяву про війну в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Президент Болгарії зробив нову гучну заяву про війну в Україні
фото: з відкритих джерел

Радев звинуватив НАТО у причетності до війни Росії в Україні

Дозвіл союзників бити Україні по РФ західною зброєю веде до «ядерного Армагеддону». Про це заявив президент Болгарії Румен Радев, повідомляє болгарська служба «Радіо Свобода».

Президент Болгарії  Радев звинуватив НАТО у причетності до війни Росії в Україні. А дозвіл Києву завдавати ударів по території РФ створює ризик «ескалації" і «ядерного Армагеддону».

Зазначається, що заява Радева збігається з тезами кремлівської пропаганди про те, що НАТО винна в тому, що Росія розв'язала війну проти України, і що зараз її перебіг веде до ядерної ескалації.

«З рішенням дозволити удари із застосуванням західної зброї вглиб Росії й формалізацією відправки радників і інструкторів на саму лінію фронту, ці червоні лінії вже були порушені, і, на жаль, наші політики стають частиною деяких таких неадекватних рішень з усіма наслідками, що випливають з цього», – вважає лідер Болгарії.

Радев також прокоментував свою позицію щодо відправки військ на фронт в Україні.

Минулого тижня він відвідав Угорщину, де разом зі своїм угорським колегою Тамашем Шуйоком висловився проти введення військ в Україну. Згодом тимчасово виконуючий обов'язки міністра Дімітар Главчев заявив, що ця тема взагалі не стоїть на порядку денному. 

Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев назвав перемогу України над Росією «неможливою» і пов'язав війну із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. 

Читайте також: Президент Болгарії звинуватив Україну у війні, за яку «платить вся Європа» 

Теги: росія президент Румен Радев Болгарія

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