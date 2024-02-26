Президент Чехії назвав мету Путіна у війні після виборів у РФ

Петр Павел: «Наразі Росія настільки ослаблена війною проти України, що не ризикне піти на будь-який конфлікт із країнами НАТО»

Російський диктатор Володимир Путін після очікуваного переобрання буде намагатися досягнення хоча б часткових цілей - повного контролю над окупованими територіями, особливо над Донбасом. Про це заявив Президент Чехії Петр Павел, повідомляє Radio Prague International.

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Президент Чехії вважає, що «конфлікт в Україні не закінчиться швидко, оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставленої мети».

«Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією у міжнародно визнаних кордонах, що, в принципі, має бути підтримано», – зазначив Павел у програмі на телеканалі Nova.

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«Президент Росії Володимир Путін після очікуваного переобрання на посаду глави держави прагнутиме досягнення хоча б часткових цілей – повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом», – припустив президент Чехії.

На його думку, вказує видання, «взаємна втома від конфлікту, ймовірно, призведе до переговорів».

Можливості поширення українського конфлікту на держави-члени НАТО на сьогодні Павел не побоюється. «Наразі Росія настільки ослаблена війною проти України, що не ризикне піти на будь-який конфлікт із країнами НАТО. Однак цього не можна виключити у майбутньому, особливо якщо росія досягне якихось значних успіхів в Україні», – сказав президент Чехії.

Нагадаємо, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.