Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Новий командир батальйону «Вовки да Вінчі» назвав кількість людей, яку треба мобілізувати

Катерина Іванова
glavcom.ua
Новий командир батальйону «Вовки да Вінчі» назвав кількість людей, яку треба мобілізувати
Сергій Філімонов від початку повномасштабного вторгнення захищає країну від російських окупантів
фото: Serhii Filimonov/Facebook

«Як і всі українці, ми мали велику надію на минулорічний контрнаступ. Зараз ситуація справді важка», – командир «Вовків»

Сергій Філімонов, командир батальйону «Вовки да Вінчі» повідомив, скільки людей зараз не вистачає на фронті, та яка ситуація на полі бою. 

«250 тис. – це мінімум, який нам потрібен. Залужний, якщо я не помиляюсь, казав 500 тис. І всі мають розуміти, що зараз є ще підготовлені бійці, є ще люди з досвідом, які воюють, які втомилися, яким важко, але вони є. І якщо люди зараз підуть мобілізуватися, то їм є кого вчити.

Якщо вони загинуть або будуть поранені або повністю «зітруться», психологічно я маю на увазі, то потім тим людям, яким доведеться йти через рік, умовно, воювати, буде набагато важче», – зауважив військовий.

Командир «Вовків да Вінчі» вважає, що в цьому році Україні не потрібно активних наступальних дій, адже зараз треба вибудовувати та вести оборону, нарощувати озброєння, готувати особовий склад та мобілізувати людей.

«В перші тижні війни я бачив тільки смерть. Потім, після Харківського контрнаступу, я бачив чітку перемогу, після того, як ми Херсон звільнили. Думав, о, зараз піде. Звичайно, як і всі українці, ми мали велику надію на контрнаступ, який відбувався в минулому році. Зараз ситуація справді важка», – акцентує Сергій Філімонов.

За його словами, Україні треба готуватися до затяжної війни, адже Путін розраховує на виснаження українців та виснаження західних партнерів, щоб схилити всіх до миру. Проте, наголошує військовий, допустити цього не можна, адже згодом вони підготують особовий склад і нападуть з новими силами.

Нагадаємо, легендарний батальйон «Вовки Да Вінчі» отримав нового командира.

Сергій Філімонов – лідер неформальної групи активістів «Гонор», колишній керівник київського осередку «Цивільного Корпусу «Азов» та київського осередку партії «Національний корпус». Був організатором та учасником ініціатив проти забудови, на підтримку політв’язнів і жертв політичних злочинів.

The Washington Post назвала найгострішу проблему в ЗСУ.

Читайте також: Хто із нардепів служив під час повномасштабної війни: інфографіка
Теги: путін партії смерть українці Херсон Національний корпус озброєння контрнаступ Сергій Філімонов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна в Україні – це театр, за яким спостерігає весь світ
Ця війна була неминучою. І ось чому
9 лютого, 20:50
Українські воїни захищають майбутнє наших дітей
Заради кого воюють українці
12 сiчня, 10:34
Зеленський на з'їзді партії «Слуга народу» у червні 2019 року
Голова «Слуги народу» пояснила, чому рейтинг партії нижче рейтингу Зеленського
16 сiчня, 12:45
Маріупольці скаржаться, що все літо будівельники нічого не робили
Живуть без даху та світла: маріупольці жаліються Путіну на умови
23 сiчня, 14:59
Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року
Російська влада відбиратиме майно у громадян за критику війни – британська розвідка
24 сiчня, 12:24
За даними слідства, схему організували двоє колишніх депутатів Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ
Ексдепутати ОПЗЖ вкрали 32 баржі торговельного флоту України – СБУ
25 сiчня, 19:27
Олаф Шольц підтвердив солідарність з Україною
Шольц звернувся до ЄС із заявою щодо України
28 сiчня, 16:28
Після звільнення з полону Ігор Прусаєв не покинув країну та вступив до лав ЗСУ
Пережив катування окупантів та пішов на фронт. Згадаймо Ігоря Прусаєва з Херсонщини
30 сiчня, 09:00
Україна з перемоги стартувала в олімпійській прекваліфікації з хокею
Відбір на Олімпіаду-2026: збірна України з хокею обіграла Корею
8 лютого, 23:22

Суспільство

Новий командир батальйону «Вовки да Вінчі» назвав кількість людей, яку треба мобілізувати
Новий командир батальйону «Вовки да Вінчі» назвав кількість людей, яку треба мобілізувати
Польща блокує кордон: скільки вантажівок застрягли у черзі
Польща блокує кордон: скільки вантажівок застрягли у черзі
Уперше пішов на фронт ще у 2014 році. Згадаймо бойового медика Євгенія Бешлягу
Уперше пішов на фронт ще у 2014 році. Згадаймо бойового медика Євгенія Бешлягу
Міністр Кулеба показав рани після нападу чужого собаки (фото)
Міністр Кулеба показав рани після нападу чужого собаки (фото)
Скандал на Франківщині: дівчина увімкнула гучну музику під час похорону загиблого воїна
Скандал на Франківщині: дівчина увімкнула гучну музику під час похорону загиблого воїна
Загинула на фронті напередодні весілля. Згадаймо Валентину Макаренко
Загинула на фронті напередодні весілля. Згадаймо Валентину Макаренко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
45K
Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
37K
Полонений окупант здивував причиною, яка спонукала його воювати проти України
31K
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
29K
Самознищення Ізраїлю
18K
У повітряному бою загинув один із найкращих українських льотчиків: подробиці

Новини

Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Сьогодні, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Сьогодні, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Вчора, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Вчора, 00:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua