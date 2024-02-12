Новий командир батальйону «Вовки да Вінчі» назвав кількість людей, яку треба мобілізувати

«Як і всі українці, ми мали велику надію на минулорічний контрнаступ. Зараз ситуація справді важка», – командир «Вовків»

Сергій Філімонов, командир батальйону «Вовки да Вінчі» повідомив, скільки людей зараз не вистачає на фронті, та яка ситуація на полі бою.

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«250 тис. – це мінімум, який нам потрібен. Залужний, якщо я не помиляюсь, казав 500 тис. І всі мають розуміти, що зараз є ще підготовлені бійці, є ще люди з досвідом, які воюють, які втомилися, яким важко, але вони є. І якщо люди зараз підуть мобілізуватися, то їм є кого вчити.

Якщо вони загинуть або будуть поранені або повністю «зітруться», психологічно я маю на увазі, то потім тим людям, яким доведеться йти через рік, умовно, воювати, буде набагато важче», – зауважив військовий.

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Командир «Вовків да Вінчі» вважає, що в цьому році Україні не потрібно активних наступальних дій, адже зараз треба вибудовувати та вести оборону, нарощувати озброєння, готувати особовий склад та мобілізувати людей.

«В перші тижні війни я бачив тільки смерть. Потім, після Харківського контрнаступу, я бачив чітку перемогу, після того, як ми Херсон звільнили. Думав, о, зараз піде. Звичайно, як і всі українці, ми мали велику надію на контрнаступ, який відбувався в минулому році. Зараз ситуація справді важка», – акцентує Сергій Філімонов.

За його словами, Україні треба готуватися до затяжної війни, адже Путін розраховує на виснаження українців та виснаження західних партнерів, щоб схилити всіх до миру. Проте, наголошує військовий, допустити цього не можна, адже згодом вони підготують особовий склад і нападуть з новими силами.

Нагадаємо, легендарний батальйон «Вовки Да Вінчі» отримав нового командира.

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Сергій Філімонов – лідер неформальної групи активістів «Гонор», колишній керівник київського осередку «Цивільного Корпусу «Азов» та київського осередку партії «Національний корпус». Був організатором та учасником ініціатив проти забудови, на підтримку політв’язнів і жертв політичних злочинів.

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