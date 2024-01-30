Земельна «схема» Мазепи. Як 72-річна пенсіонерка потрапила під арешт

Ніна Краєвська, яка стала власницею землі на дамбі Київської ГЕС, є матір’ю компаньйона Ігоря Мазепи

Затримання, а потім і арешт відомого в Україні інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи, спричинило неоднозначну реакція суспільства. Представники бізнесу переважно підтримали підозрюваного підприємця, звинуваченого у земельних махінаціях. Колеги називали скандальну справу «свавіллям тилових силовиків», дії яких «почали нести загрозу національній безпеці».

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23 січня Ігоря Мазепа вийшов із СІЗО, він вніс 21 млн грн застави, яка була зменшена із первинної цифри у 349 млн грн.

А вже 26 січня президент Володимир Зеленський видав два укази, які були покликані знизити градус напруги у бізнес-середовищі, викликаної кримінальною справою Мазепи. Першим – глава держави створив Раду з питань підтримки підприємництва «з метою консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану». Другим – започаткував Всеукраїнську економічну платформу «Зроблено в Україні» для взаємодії влади і бізнесу.

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Поки у протистоянні Мазепи і силовиків спостерігається умовна «нічия», «Главком» пройшовся нетрями справи підприємця. За даними поінформованих джерел у Державному бюро розслідувань, станом на 19 січня у ній налічувалося 12 фігурантів. Із них дев’ятеро затримано.

Майже всіх підозрюваних узято під варту з великими сумами грошової застави. Наприклад, власник котеджного містечка Riviera Village Сергій Слюсаренко, якому у кримінальній справі відведено роль спільника Мазепи, досі сидить у СІЗО. Феміда оцінила можливе його звільнення у 75 млн грн застави.

Також у місцях обмеження волі нині перебуває колишній начальник Головного управління Держгеокадастру у Київській області Микола Терещенко, який підписував сумнівні дозволи. Водночас суд призначив йому альтернативний запобіжний захід у вигляді застави на суму 8 млн грн.

Єдиною, до кого суд був милостивий, – 72-річна Ніна Краєвська. Пенсіонерка сидить у себе вдома під нічним домашнім арештом. Правоохоронці підозрюють її у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом і вчинено організованою групою осіб. У разі доведення злочину Краєвської в суді Кримінальний кодекс передбачив суворе покарання – від восьми до 12 років ув’язнення.

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Роль літньої жінки у справі Мазепи, якщо вірити слідству, доволі тривіальна: на неї одним махом було перереєстровано 13 земельних ділянок загальною площею 1,52 га на території Лебедівської сільської ради на Київщині під забудову котеджного містечка. Якщо бути точним, то йдеться про земельні ділянки водного фонду (захисної дамби Київської ГЕС).

У 60-х роках минулого століття була побудована захисна дамба протяжністю 14,6 км між селами Хотянівка і Лебедівка Вишгородського району Київської області. Вона є на балансі ПАТ «Укргідроенерго» і виконує функцію підпору води та водосховища, для можливості захисту територій від затоплення чи підтоплення. Стаття 61 Земельного кодексу України забороняє у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, які не є об’єктами нерухомості), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів. Разом із тим, як наполягає слідство, Ігор Мазепа, його брат Юрій Мазепа, Сергій Слюсаренко та ще кілька спільників заволоділи сімома гектарами дамби Київської ГЕС. Землю незаконно було відчужено з державної власності та безоплатно передано у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва. Більшість з цих осіб були студентами столичних навчальних закладів, які за винагороду поставили підписи у документах. У подальшому землі перепродавали великим забудовникам, а ті замість садів будували котеджні містечка. Щоб уникнути довготривалої та складної процедури отримання дозвільних документів на будівництво та введення будівель в експлуатацію, спритники отримували технічні паспорти з фіктивними даними.

За матеріалами справи, у жовтні 2020 року пенсіонерка Краєвська підписала та видала нотаріально посвідчену довіреність на ім’я помічника бізнесмена Слюсаренка. Чоловік від імені літньої жінки за безцінь скупив 1,52 га, які із земель водного фонду після «одобрямсу» посадовців Головного управління Держгеокадастру у Київській області (серед яких фігурує) можна використовувати під садівництво. Земельні ділянки було «нарізано» по 12 соток, за які помічник Слюсаренка платив 26-30 тис. грн за кожну, додає слідство. Водночас, за даними судової оціночно-земельної експертизи від 5 жовтня 2023 року, справжня ринкова вартість вищевказаних земельних ділянок – 15 млн грн!

Пенсіонерка Ніна Краєвська підписала та видала нотаріально посвідчену довіреність на ім’я помічника бізнесмена Слюсаренка, який у подальшому за безцінь скупив 1,52 га землі

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Є важлива деталь. За висновками комплексної судової земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою від 30 жовтня 2023 року, щонайменше шість земельних ділянок Краєвської повністю або частково розташовані в межах захисної дамби, яка проходить на відстані 50 м від лівого берега дренажного каналу-кар’єру та закінчується у селі Лебедівка на Київщині.

Щонайменше шість земельних ділянок Ніни Краєвської (виділені на скріншоті судової ухвали) розташовані у межах захисної дамби Київської ГЕС Витяг із судового реєстру

Станом на кінець січня 2024 року, пані Краєвська або люди від її імені не можуть проводити подальших операцій зі спірними ділянками.

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Виявляється, ще у липні 2023 року Вишгородський районний суд Київської області за наполяганням прокуратури заборонив реєстраторам вносити зміни до низки ділянок, що розташовані на дамбі Київської ГЕС.

Суд заборонив реєстраторам вносити зміни до низки ділянок, що розташовані на дамбі Київської ГЕС витяг із судового реєстру

У «чорному списку» опинилися ділянки Ніни Краєвської та бізнесмена Ігоря Мазепи.

У разі перемоги прокуратури бізнесмен Ігор Мазепа та пенсіонерка Ніна Краєвська можуть втратити право власності на низку ділянок дамби Київської ГЕС дані держпорталу «Судова влада України»

Прокуратура стверджує, що спірні ділянки незаконно відчужені. Натомість їхнім постійним користувачем є держпідприємство «Вищедубечанське лісове господарство» на підставі держакту від 1998 року. Тепер же лісівники спільно з прокуратурою добиваються визнання недійсними наказів вищезгаданого ексначальника управління Держземагентства Миколи Терещенка, який у 2020 році благословив роздачу земель водного фонду.

Тим часом адвокат Мазепи спробувала скасувати рішення Вишгородського райсуду, але Київський апеляційний суд їй відмовив.

А тепер розв’язка. Як з’ясував «Главком», Ніна Краєвська є… матір’ю компаньйона Ігоря Мазепи, а нині підозрюваного Сергія Слюсаренка.

Ніна Краєвська є матір’ю компаньйона Ігоря Мазепи, а нині підозрюваного Сергія Слюсаренка дані Youcontrol

Згідно з відкритими відомостями, пенсіонерку можна зараховувати до класу заможних людей. Зокрема, вона є власницею, співласницею або співзасновницею низки компаній, які мають стосунок до будівництва та продажу нерухомості. Серед них обслуговуючий кооператив «Садове товариство» «Сервісна компанія» «Рів’єра Віледж»; ТОВ «Лебедівка пляж 39»; ТОВ «Лебедівка пляж 47»; ТОВ «Лебедівка пляж 53»; ТОВ «Рівьєра Велнес 2», ТОВ «РВС Констракшн»; ТОВ «РВС Зенхаус Ленд».

Окремо «Главком» дізнався, за якою ціною продають нерухомість у котеджному містечку Riviera Village, яке пов’язано з компаньйоном Ігоря Мазепи, бізнесменом Слюсаренком. Напередодні великої війни потенційний покупець зацікавився будинком та ділянкою на території дамби Київської ГЕС. Наприкінці грудня 2021 року чоловік підписав із продавцем меморандум на придбання ділянки площею 12 соток і будинку площею 246 кв. м у котеджному містечку Riviera Village за $1,15 млн (приблизно 32 млн грн за курсом 2021 року). Однак угода зірвалася і через суд позивач повернув $100 тис. завдатку. Цікавим є те, що земельна ділянка, яку мав намір придбати клієнт, має таке ж призначення, які і землі матері бізнесмена Ніни Краєвської – «для індивідуального садівництва».

Віталій Тараненко, «Главком»