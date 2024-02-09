Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч

У Москві для гасіння пожежі використали авіацію МНС Росії

Уночі в Росії сталася пожежа на території Ільського нафтопереробного заводу.

У ніч на 9 лютого окупанти атакували безпілотниками Харківщину. У Москві загорівся дах житлового будинку, а в Краснодарському краї РФ горів нафтопереробний завод. З'явилося інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 лютого, щоб ви були в курсі подій.

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Атака на Харківщину

У ніч на 9 лютого окупанти атакували безпілотниками Харківщину, внаслідок чого загорілася цивільна інфраструктура. Про це повідомив Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок ударів ворожих БпЛА є загорання цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді», – йдеться в повідомленні.

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За словамии Синєгубова, було зафіксовано щонайменше п’ять «Шахедів». Про постраждалих інформації на цей момент немає.

Пожежа у Москві

На півночі Москви спалахнув дах шестиповерхового житлового будинку. Площа пожежі становила 4 тис. кв. метрів, загорянню присвоєно третій ранг складності з п'яти.

Для гасіння пожежі було залучено авіацію МНС Росії. Зокрема, гасити пожежу на вулиці Черняховського у Москві вилетіли два вертольоти К-32. Вогонь поширився по всій площі покрівлі будинку і перекинувся на сусідній.

Повідомляється, що з будинку евакуювали понад 400 людей.

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У Росії загорівся нафтопереробний завод

Уночі 9 лютого сталася пожежа на території Ільського нафтопереробного заводу. Місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею було чутно звуки вибухів.

Згодом стало відомо, що пожежу ліквідували. Постраждалих немає.

Повідомляється, що підприємство, на якому сталося загоряння, входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального Округу. НПЗ здійснює діяльність з приймання, зберігання та перероблювання вуглеводневої сировини, а також відвантаження готової продукції.

Інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону

Американський ведучий Такер Карлсон взяв перше інтервʼю як західний журналіст в російського президента Володимира Путіна. Сьогодні вночі Карлсон розмістив інтерв'ю на своєму сайті. Воно триває понад дві години.

Президент Росії вкотре порушив тему переговорів, заявивши, що нібито хоче домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів, але Зеленський законодавчо заборонив вести переговори з Росією.

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Загалом Путін повторив всі свої раніше сказані висловлювання для американської аудиторії. Зокрема заявив, що Росія не розпочинала війну у 2022 році, а намагалася її припинити. Вкотре заявив, що війну в 2014 році розпочала Україна, а анексію Криму пояснив тим, що Росія нібито була змушена взяти півострів під свій захист.

Також Путін розповів американській аудиторії, що думає про майбутні стосунки між українцями та росіянами.

Декілька німецьких чиновників таємно відвідали Київ

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, голова робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини, та генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр відвідали Київ. Про це повідомило німецьке видання Bild з посиланням на пресслужбу Міноборони ФРН.

За даними видання, німецьких чиновників до Києва запросив Валерій Залужний.

Як зазначає видання, представники Німеччини та України «обмінялися думками щодо поточних потреб та майбутніх військових викликів». Плани поїздки до Києва були в таємниці.

Пентагон відреагував на нового головнокомандувача ЗСУ

Помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні Селеста Волландер назвала нового головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського успішним командиром.

Коментуючи зміну головнокомандувача ЗСУ, Волландер зазначила, що в Україні є демократичний цивільний контроль над збройними силами на відміну від Росії.

«Сполучені Штати працюватимуть з тим, кого демократично обрана влада, президент Зеленський, обере своїм головнокомандувачем. Ми ефективно працюватимемо з генералом Сирським, як ми робили це раніше», – підкреслила помічниця голови Міноборони США.

Прессекретар Пентагону Патрік Райдер запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, попри звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.