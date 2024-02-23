Чехія шукає країни, які зможуть профінансувати передачу боєприпасів Україні

Прага заявила, що не може уточнити деталі фінансування або походження боєприпасів

Чехія заручилася попередніми зобов'язаннями щодо фінансування передачі боєприпасів з боку Канади і Данії

Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел. Про це повідомляє Bloomberg.

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Чеське Міністерство оборони заявило в п'ятницю, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.

Офіційні особи в Празі заявили, що не можуть уточнити деталі фінансування або походження боєприпасів.

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Як повідомлялося, країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

До слова, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України.