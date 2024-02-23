Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Чехія шукає країни, які зможуть профінансувати передачу боєприпасів Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чехія шукає країни, які зможуть профінансувати передачу боєприпасів Україні
Прага заявила, що не може уточнити деталі фінансування або походження боєприпасів
фото з відкритих джерел

Чехія заручилася попередніми зобов'язаннями щодо фінансування передачі боєприпасів з боку Канади і Данії

Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел. Про це повідомляє Bloomberg.

Чеське Міністерство оборони заявило в п'ятницю, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.

Офіційні особи в Празі заявили, що не можуть уточнити деталі фінансування або походження боєприпасів.

Як повідомлялося, країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

До слова, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України.

Читайте також: Два роки війни: що далі? Вісім іноземних експертів про майбутнє України
Теги: боєприпаси Канада Чехія війна Петр Павел

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поховали 34-річного Сергія Лакея 29 квітня 2023 року в рідних Дунаївцях на Хмельниччині
Понад рік вважався безвісти зниклим. Згадаймо прикордонника Сергія Лакея
19 лютого, 09:00
Коли саме надійде анонсована допомога від Німеччини поки що не відомо
Німеччина пообіцяла Сирському €100 млн військової допомоги для України
15 лютого, 18:49
Заборгованість «Укренерго» за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з альтернативних джерел близько 30 млрд грн
Держава повинна підтримати «Енергоатом» та «Укренерго» у виплаті боргів – експерт
10 лютого, 16:03
У РФ з'явився новий спецзагін «Шторм гладіатор»
Росіяни сформували «елітний» спецзагін із ув’язнених
4 лютого, 09:23
Україна здійснила черговий масштабний обмін полонених
Україна повернула 207 полонених захисників: опубліковано повний список
31 сiчня, 21:13
Російська Федерація вже неодноразово заявляла про атаки на російські міста
Путін вперше визнав, що війна прийшла у російські міста
31 сiчня, 16:30
Унаслідок української кібератаки «ліг» сервер Міністерства оборони Росії
Українська розвідка хакнула сервер спецзв’язку Міноборони РФ
30 сiчня, 22:04
Північна і Південна Кореї вже десятиліттями перебувають у стані ворожнечі
Що не так із «корейським сценарієм» для України
30 сiчня, 15:57
Журналіст здивувалися, чому жінка, вперше побачивши живого сина, вирішила поговорити про Бога
«Ти відкрив серце для Бога?»: мати полоненого окупанта здивувала реакцією на його дзвінок
27 сiчня, 18:33

Економіка

РФ отримала €1 млрд від купівлі палива Євросоюзом
РФ отримала €1 млрд від купівлі палива Євросоюзом
Чехія шукає країни, які зможуть профінансувати передачу боєприпасів Україні
Чехія шукає країни, які зможуть профінансувати передачу боєприпасів Україні
США ввели найбільший пакет антиросійських санкцій за час війни
США ввели найбільший пакет антиросійських санкцій за час війни
13-й пакет санкцій проти Росії. Кремль підготував відповідь
13-й пакет санкцій проти Росії. Кремль підготував відповідь
Британія вдарила санкціями по десятках танкерів, які возять російську нафту
Британія вдарила санкціями по десятках танкерів, які возять російську нафту
Росіяни презентували окупований Мелітопольський завод на виставці в ОАЕ
Росіяни презентували окупований Мелітопольський завод на виставці в ОАЕ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
41K
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
39K
Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW
9272
Відомий історик поставив перед Зеленським питання
8362
Повітряні сили повідомили, чи планує РФ обстріл 24 лютого
8098
Естонія неочікувано втратила чотири кілометри державної території

Новини

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
Сьогодні, 16:37
Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Сьогодні, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
Сьогодні, 04:40
День гри в теніс. Які свята відзначаємо 23 лютого
Сьогодні, 00:45
Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі
Вчора, 17:31

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua